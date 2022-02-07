ليبيا – رأى المحلل السياسي الليبي، سلطان الباروني أن كُلّ الظروف تجعل ليبيا أرضًا خصبة للمخدرات منذ أن عمَّتها الفوضى الأمنية بعد 2011 وأصبحت قبلةً للعصابات.

الباروني وفي تصريحات خاصة لموقع “سكاي نيوز عربية” اليوم الإثنين قال: “إن التيارات المتطرّفة استخدمت المخدرات للتمويل”، مذكّرًا بمحاولة ميليشيا حزب الله اللبناني إدخال شحنات مخدرة إلى ليبيا.

وحذّر الباروني من أن فوضى الميليشيات في غرب ليبيا وانعدام الأمن في الجنوب مع استمرار غياب الدولة، قد يُسهمان في توطين هذه التجارة، وتصبح ليبيا مركزًا لتوزيع المخدرات على دول إفريقيا.