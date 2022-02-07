القاهرة – رحب البرلمان العربي بالقرار الذي اتخذته القمة الإفريقية، التي عقدت يوم الأحد في العاصمة الإثيوبية أديس ابابا، بتجميد عضوية إسرائيل كمراقب لدى الاتحاد الإفريقي.

وجاء قرار القمة الإفريقية عقب انضمام إسرائيل في أغسطس الماضي، للاتحاد بصفة “مراقب” بناء على قرار من رئيس المفوضية.

وأكد البرلمان العربي في بيان، أن هذا القرار “صحح الموقف السابق الفردي لرئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فكي، وأن الدعم الإفريقي للقضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة لن ينضب ولن تنال منه أية محاولات للكيان الصهيوني”.

وثمن البرلمان العربي “جهود الدبلوماسية العربية لتصحيح هذا الموقف اتساقا مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة”.

واعتبر أن “المواقف التاريخية للاتحاد الإفريقي الداعمة للقضية الفلسطينية، وقراراته التي تؤكد دوما الدعم الثابت لحق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف والدائم وغير المشروط في تقرير مصيره”.

وكان الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، قد رحب بوقت سابق بتبني قمة الاتحاد الإفريقي المنعقدة في أديس أبابا قرارا بتجميد عضوية إسرائيل كـ”مراقب” لدى الاتحاد.

وذكر مصدر مسؤول في الأمانة العامة للجامعة العربية، في بيان صدر عنها يوم الأحد، أن قرار تجميد عضوية إسرائيل لدى الاتحاد الإفريقي يعد “بمثابة خطوة تصحيحية” ويأتي “اتساقا مع المواقف التاريخية للاتحاد الإفريقي الداعمة للقضية الفلسطينية والمناهضة للاستعمار والفصل العنصري”.

المصدر: “سبوتنيك”