ليبيا- أعرب المرشح لشغل رئيس الحكومة الجديدة خالد البيباص عن أمله في أن تمثل فترة رئاسته للكابينة الوزارية المقبلة الأخيرة خلال المرحلة الانتقالية في ليبيا.

البيباص أوضح خلال عرضه رؤيته على أعضاء مجلس النواب تابعتها صحيفة المرصد إن ليبيا تمر بمنعطف مهم وتحديات كبرى في المجالات الأمنية والاقتصادية والأمنية تضعها ووحدتها واستقرارها واستقلالها وسيادتها على المحك مع سوء الأوضاع المعيشية وارتفاع أسعار السلع الذي يثقل كاهل المواطن.

وأضاف البيباص أن ليبيا تعاني من التضخم وانهيار الاستحقاق الانتخابي في الـ24 من ديسمبر الماضي وهو ما يهدد بظهور شبح الانقسام من جديد وهو ما يتطلب من الجميع تقديم الحلول والتنازلات الممكنة بأقصى وأعلى درجات الحرص على البلاد بشعبها وسيادتها ووحدتها.

وتابع البيباص بالإشارة إلى حالة الانسداد السياسي التي تمر بها البلاد ليست عصية عن الحل رغم انعكاساتها السلبية على الواقع الحالية فهي لا تمثل قدرا لا يمكن التخلص منه بل هي تجربة بكل إحباطاتها وسلبياتها وأثبتت للجميع ملكية الليبيين لمساراتهم الأمنية والاقتصادية والسياسية.

وبين البيباص إن هذه المسارت هي من أهم وسائل إنجاح العملية السياسية وضمان نجاح صناعة الحل في ليبيا ومن ستمكن الليبيين من الوصول إلى الاستحقاقات الانتخابية والدستورية والتصالحية بثقة عالية على قدرة أهل البلاد في التوصل لحلول لمشاكلهم.

وأكد البيباص إن رهن بعض القوى السياسية لإراداتها إلى الخارج تمثل واحدة من أسباب تفخيخ العملية السياسية السابقة التي أدت إلى تعطيل وإرباك جميع أنواع النجاح السياسي نحو محطة الانتخابات ما أثر على جهود الأمم المتحدة وبعثتها المتمثلة بدعم خارطة الطريق.

وأشار البيباص إلى أن التدخلات السلبية لعديد الدول أثرت على هذه الخارطة ومعالجة الأزمة الليبية مشددا على الحاجة لإبعاد هذا الكابوس عن ليبيا من خلال الاستعداد لاستعادة مقود الحل والتمهيد لحالة الاستقرار والخروج من الأزمة الراهنة من خلال طرح رؤيته الواقعية لتشكيل حكومة جديدة.

وأضاف البيباص إن هذه الحكومة ناضجة وتعي استحقاقات اليوم ورؤية الغد والمستقبل مع إدراكها لجميع الصعوبات المهمة وحساسيتها وقصر مدة عملها وتتعهد لنفسها وشعبها ببذل الجهد ومنح الاحترام للمهمة المقدسة التاريخية التي تنتظرها من خلال تحديد مسار متكامل لمجموعة من الأهداف المنطقية والرئيسية.

وتابع البيباص إن الحكومة الجديدة ستعمل على هذه المجموعة خلال المرحلة القادمة بهدف التأسيس للانتخابات ومعالجة المختنقات وتخط أول سطر في الاستقرار الدائم للبلاد مبينا أن الأهداف الأساسية لها تعزز وحدة الدولة والشعب الليبي مع بذل الجهد اللازم للابتعاد عن الصراعات.

وأوضح البيباص إن الحكومة ستعمل على حفظ الأمن والنظام العام وإنهاء الفوضى والعمل على إيقاف الانهيار الاقتصادي والحد من التضخم عبر ترشيد الإنفاق الحكومي عبر أفضل الممارسات والتوصيات التي سيتولاها بوصفه رئيسا لهذه الحكومة مع توفير كافة المتطلبات العملية للانتخابات المقبل.

وتعهد البيباص بالعمل على ضمان إنجاز الانتخابات في موعدها المقرر بانتهاء عمر الحكومة التي سيتم تحديده مبينا إن هذا يتم من خلال دعم مفوضية الانتخابات بكل ما يلزم من إمكانيات مع توفير ذات الشيء لمصلحة الأحوال المدنية لفلترة البيانات وإطلاق مشروع “الانطلاقة” لهذه المصلحة.

وأضاف البيباص إن الدعم سيشمل كافة المؤسسات التنفيذية لإنجاح إجراء الاستحقاق الانتخابي في الموعد المقرر له ومساعي توحيد المؤسسات وإكمال عملية إنهاء حالة الانقسام في كافة مؤسسات وأجهزة الدولة وتبني برنامج عاجل لبناء شبكة الأمان الاجتماعي لحماية ورعاية الشرائح المتضررة من التدهور الاقتصادي.

وتابع البيباص إن الشبكة ستواجه مشكلات ارتفاع الأسعار ونقص الخدمات الطبية وإعطاء الأولوية لمواجهة جائحة كورونا بكل ما يلزم للمرحلة الحالية من إمكانيات والاستمرار في أعمال تأهيل وتحسين الخدمات الأساسية في البلديات وتطلبات الحياة كافة والتركيز على أسس فنية سليمة لمعالجة أزمة الكهرباء.

وأضاف البيباص إن هذه الأسس ستكون بعيدة عن الحلول باهضة التكلفة وعديمة الجدوى مؤكدا على وجوب أن تكون العلاقات الإقليمية والدولية مبنية على أسس متوازنة أساسها اخترام إرادة الشعب الليبي وسيادته على أرضه والتعاون بما يحقق المصالحة الوطنية والالتزام بمخرجات خارطة طريق مجلس النواب.

وشدد البيباص على دعم اللجنة النيابية المعنية بالخارطة بكل ما يلزم لإنهاء عملها على أكمل وجه فضلا عن تعضيد كافة الجهود الإيجابية للمجتمع الدولي ورفض كل التدخلات السلبية من جميع الدول مع إعطاء الأولوية لدول الجوار والإقليم مؤكدا إن مشروع حكومته يتركز على عدة منطلقات.

وأضاف البيباص إن المشروع يتركز على دفع جهود بناء ليبيا من خلال تظافر الجهود لإنهاء مظاهر الانقسام ومعالجة الآثار السلبية المدمرة للمرحلة السياسية السابقة وخرجاتها مبينا إن المرجعية السياسية المثلى لكافة المؤسسات الديموقراطية تتمثل في الدستور أو قاعدة دستورية متفق عليها نابعة من إاردة الشعب الليبي.

وأكد البيباص وجوب عمل الجميع على تمكين الليبيين من تحقيق هذا الاستحقاق في أجواء آمنة وملائمة لذلك مع أهمية احترام القانون وسلطة القضاء والتأكيد على دعم المؤسسة القضائية لتعمل باستقلالية تامة مشيرا إلى أن بناء المؤسسات المستقرة الحديثة يتطلب إشراك الجميع في هذه المرحلة.

وأضاف البيباص إن حكومته ستعمل على ضمان توزيع الفرص بشكل أفقي عادل وشفاف وعلى أسس المهنية والكفاءة والتمثيل العادل بين الأقاليم وضمان حرية الرأي ومكافحة الإقصاء والعنف والعمل على استقلال القرارات السيادية السياسية والأمنية وإبعادها عن أي تأثير خارجي.

وتابع البيباص بالقول إن سيادة ليبيا غير قابلة للتجزئة ما يوجب أن يكون العمل الدولي والاتفاقيات والمعاهدات وفقا لهذا الأساس بالتشاور مع كافة المؤسسات السيادية النظيرة العليا مؤكد العمل على أن تكون السيادة الخارجية متزنة وإيجابية تجاه مختلف القضايا التي تشغل اهتمام المجتمع الدولي.

وأكد البيباص دعم جهود المصالحة الوطنية لترسيخ وحدة المجتمع وتحصين نتائج ومخرجات لجنة المصالحة وتسهيل عودة كافة المهجرين والنازحين في الداخل والخارج مع التركيز على تحقيق الهدف الوطني لاستتباب الأمن ووحدة المؤسسة العسكرية من خلال وضع أسس نظامية رصينة ومنضبطة.

وأضاف البيباص إن الحكومة ستهتم بمؤسسات الدولة الأكثر أهمية مثل قطاعات التعليم والصحة والبنية التحتية والمرافق الخدمية الحيوية اللازمة لضمان استمرار تقديم الخدمات اليومية للمواطن بالإضافة إلى العمل مع المجتمع الدولي لتحقيق السلام والأمن في محيط ليبيا الإقليمي والدولي.

وتابع البيباص إن العمل سيكون على إعادة بناء جسور التوصال مع الشعوب والحكومات في دول العالم الحريصة على سيادة ليبيا وأمنها واستقرارها.