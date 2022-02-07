ليبيا – اعتبرت عضو مجلس الدولة الاستشاري نعيمة الحامي العضو بالمؤتمر العام منذ عام 2012 أن الإخلال حدث في الجلسة الماضية لمجلس النواب خارطة الطريق، والاصطفاف بين لجنتي مجلسي النواب والدولة، تقريبًا مجلس النواب وضعوه على جنب لا في تعديل دستوري ولا نظر في استفتاء على الدستور أو انتخابات، بل همهم الشاغل هو تغيير الحكومة، مشيرًا إلى أن تغيير الحكومة هو إطالة المدة.

الحامي أكدت خلال تغطية خاصة أذيعت على قناة “ليبيا بانوراما” الأحد وتابعته صحيفة المرصد على أن موقف مجلس الدولة واضح، مضيفةً: “نحن المجلسين جسمان اتيا عن طريق اتفاق سياسي، لنا حقوق وعلينا واجبات، وهناك أمور يجب أن تتم بالشراكة والتوافق وإذا مجلس النواب شكل حكومة ومنحها الثقة أعتقد أن هناك تجربة سابقة وواضحة وكبيرة هو انتخابات الشكري ولم يحدث شيء”.

وشددت على أن القرارات أحادية الجانب لن تؤدي لنتيجة وموقف مجلس الدولة في حال اختار مجلس النواب سلطة تنفيذية بشكل أحادي هو موقف واضح فلن يتماشى معهم ولن يوافق على هذا الإجراء.

كما تابعت: “ولا مرة تحصلنا على ضمانات من مجلس النواب في كل اتفاق يخل به لا توجد ضمانات وسنرى جلسة مجلس النواب، ماذا سيحدث فيها؟ بعض الأعضاء أعطوا تزكيات قبل جلسة مجلس الدولة والاتفاق أن التزكيات تعطى بعد جلسة مجلس النواب وبعد التعديل الدستوري وممكن أن يكونوا قد تسرعوا أو على قناعتهم أعطوها، مجلس الدولة لم يتأخر ويعلي صوته ويوضح الأمر أننا نحن ومجلس النواب كشركاء نسير في الطريق وفق الاتفاقات المتفقين عليها ولكنهم يخلون بالاتفاق”.

وأشارت إلى أنه في حال تم التعديل الدستوري فإنه هو بطاقة الأمان للوصول لتعديل دستوري ووجود قاعده دستورية للانتخابات وتعديل الحكومة والمصالحة الوطنية، أما في حال اعتماد الحكومة من قبل النواب فسيتم العودة لنقطة الصفر والانقسام ووجود حكومة موازية وما كانت عليه البلاد في عام 2014.

الحامي استطردت حديثها: “كان لدينا جلسة كاملة النصاب، ولو رأيتم مداخلات النواب وكلماتهم في هذا الرأي، جل مجلس الدولة مع الذهاب في الاستفتاء على الدستور، والانتخابات لكنها محتاجة لأدوات والتوافق الأخير عبر عنه المشري، قال الحكومة ليست أولوية أن يتم تغييرها بل أن يكون لدينا دستور وانتخابات. من لديه الحق في إعلان حالة الطوارئ في حال ذهبت البلاد للانقسام هي الحكومة والمجلس الرئاسي”.