ليبيا – أكدت عضو مجلس النواب ابتسام الرباعي على أن مجلس النواب وصل لمرحلة إعادة تشكيل الحكومة، مشيرةً إلى أن أغلب وزراء حكومة الدبيبة موجودون في السج،ن وهناك فساد وما جاءت بسببه الحكومة موضوع الانتخابات لم يحدث.

الرباعي اعتقدت خلال مداخلة عبر برنامج “بانوراما الحدث” الذي يذاع على قناة “ليبيا بانوراما” السبت أن مجلس النواب لن يلام في تغير الحكومة، مبديةً استغرابها من أي شخص يقف مع الحكومة؛ لأن مجلس النواب سيغيرها ليس لمجرد التغيير، بل لفشلها الواضح لكل الليبيين.

وتابعت: “مجلس النواب اتفق على سحب الثقة وهذا اختصاص أصيل لمجلس النواب، وما أستغربه عندما نتحدث عن المجتمع الدولي نكيل بمكيالين، المجتمع الدولي هو الدول الكبرى العظمى التي لها قواعد عسكرية داخل ليبيا والتي مست بالسيادة، اليوم نبارك ما يأتي من المجتمع الدولي أحيانًا وهناك من هو قابل أو غير قابل، وهناك من يتكلم عن السيادة، هناك كيل بمكيالين واليوم عندما تكون هناك خارطة طريق مع مجلس النواب وحكومة بغض النظر البرلمان مقبول أو مرفوض هي شخصيات ليبية، وكذلك مجلس الدولة، ويكفي أن الحل سيكون من داخل ليبيا وافقنا أم لا”.

ونوّهت إلى أن مجلس النواب ماضٍ بتغيير الحكومة، وليس ظلمًا للحكومة، بل لأن الفشل والفساد فيها واضح وفشل الانتخابات لا يتحمله مجلس النواب بل الحكومة. وفقًا لتعبيرها.

كما استطردت حديثها: “لم تكن هناك جلسة في طرابلس بل هو مجرد اجتماع لنواب في المنطقة الغربية وهذا ما اعتدنا عليه، عادة يجتمع نواب المنطقة الغربية والشرقية والجنوبية وهذا التقسيم الثلاثي لم يكن نتاج مجلس النواب بل بعد 2011 من المؤتمر الوطني، ما يحدث في طرابلس اجتماع لمناقشة الوضع والحكومة في استمرارها من عدمه وتشكيل حكومة جديدة، سيكون هناك جلسة في مجلس النواب بطبرق، خارطة الطريق في نقاش ولا يوجد اعتراض”.

وأفادت أن مجلس النواب أصدر القوانين وتم تحديد يوم 24 من ديسمبر لإجراء الانتخابات ووافق على الحكومة ومنحها الثقة أي لا ذنب للبرلمان بعدم إجراء الانتخابات في هذه المرحلة، بغض النظر عن الاتفاق مع عقيلة صالح وسياسات بعض أعضاء مجلس النواب وهيئة الرئاسة.

وشددت على ضرورة إجراء الانتخابات وتغيير الأجسام الحالية، مضيفةً: “عماد السائح تكلم عن القوة القاهرة وهو الوضع الأمني، الوضع الامني تابع للحكومة هي جاءت لتوفر الأمن، مجلس النواب ليس تنفيذيًا حتى يؤمن المفوضية ومقار الانتخابات، المخابرات تكلمت عن تقارير ارهابية وأن هناك إرهابًا في طرابلس لو قامت الانتخابات، الداخلية كانت لآخر لحظة تقول الأمن مستتب والسائح ذات الحديث، لسنا مسؤولين عن الحكومة، والسائح قبل إعلان القائمة النهائية بأربعة أيام يقول مستعدون للانتخابات، لفترة معينة كان القضاء سينهار بسبب الطعون هل تعرفون ما معنى هذا؟ معناها آخر ضامن للحقوق هو القضاء”.

وأوضحت أن السيادة وصلت لمرحلة صعبة في الانتخابات، بالتالي ليس هناك أي استعداد لتغيير طعون بهدف إلغاء شخص من الانتخابات، متابعةً: “اليوم بريطانيا تدخلت في القضاء الليبي، لما تكون كلمة الفصل عندها وأن القضاء يتشكك فيه؛ لأن الطعون التي حصلت شككت فيه وأوصلته للانهيار”.

وفي الختام رأت أن مجلس النواب يتحمل جزءًا من المسؤولية فقط، وخارطة الطريق تسير في مدد أنها تحاول بتقارير تقدم للبرلمان أن يكون هناك تحديد للتواريخ، بحسب قولها.