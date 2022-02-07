بكين – حفرت الروسية كاميلا فالييفا البالغة 15 عاما اسمها بأحرف من ذهب في تاريخ الألعاب الأولمبية الشتوية بعد أن حققت اليوم الاثنين إنجازا غير مسبوق خلال مشاركتها في أولمبياد بكين.

وأثناء أداء فالييفا لجملتها الحركية في البرنامج الاختياري للتزحلق على الجليد، نفذت بنجاح ولأول مرة في تاريخ الأولمبياد، قفزة مع أربع دورات في الهواء، لتخطف الأنظار في اليوم الثالث من منافسات الأولمبياد الشتوي.

وبأدائها الرائع أحرزت فالييفا المركز الأول في البرنامج الاختياري برصيد 178.92 نقطة، لتقود الفريق الروسي لحصد الميدالية الذهبية برصيد 74 نقطة.

المصدر: olympics.com/en