ليبيا – رأى عضو مجلس النواب حسن الزرقاء أن بعض الشخصيات المترشحة لرئاسة الدولة أدركت مبكرًا أن الانتخابات لن تجري بموعدها الذي كان محددًا قبل نهاية العام الماضي، وأن بقاء حكومة عبد الحميد الدبيبة قد يعيق إمكانية إجرائها مستقبلًا، لذا جرى التوافق بينهم على أن يتولى أحدهم رئاسة الحكومة البديلة.

الزرقاء وفي تصريحات خاصة لصحيفة “الشرق الأوسط” اللندنية اليوم الإثنين، وصف إقدام هذه الشخصيات على الترشح لرئاسة الحكومة “لكونه الطريق الوحيد لتمكين الليبيين من تحقيق حلمهم بإجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن، وبالتالي لا يمكن وصف هؤلاء سوى بالرجال الوطنيين والشجعان، لا بالمرشحين الجاهزين دائمًا لأي موقع، كما يردد البعض”.

وأشار إلى أن هناك تعهدًا من قبل مجلس النواب بتغيير شاغلي المناصب السيادية، ليكفل للحكومة الجديدة الاضطلاع بمهمتها في التمهيد للانتخابات، موضحًا أن هناك توافق بين البرلمان والشارع على ذلك، وهذا سيدعم قدرة الحكومة الجديدة على إجبار هؤلاء على التوقف عن التشبث بكراسيهم، بل التصدي لرفض بعض الدول الغربية لهذا التغيير.