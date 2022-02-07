مصر – أكد السفير الروسي لدى مصر غيورغي بوريسينكو إن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يعتزم المشاركة في منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي.

وبحسب السفير الذي أجرى مقابلة مع وكالة “نوفوستي” الروسية، فإنه من المتوقع أن يكون عام 2022 حافلا بالأحداث على صعيد العلاقات الروسية المصرية.

وقال بوريسنكو إن مصر ستكون الضيف الرئيسي في الدورة الخامسة والعشرين لمنتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي. وقد أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بالفعل عزمه زيارة روسيا للمشاركة في هذا الحدث.

وأوضح السفير الروسي أن مشاورات وزيري الخارجية والدفاع لروسيا ومصر بصيغة “2 + 2” ستعقد في القاهرة.

المصدر: نوفوستي