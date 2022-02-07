المكسيك – أسفر اشتباك عنيف بين عصابات مكسيكية عن مقتل 16 شخصا بعد نزاع مسلح، حيث تم لف 10 جثث في بطانيات وتركت متناثرة في الشوارع، وعُثر على 6 جثث أخرى “معلقة” في مستودع قريب.

هذا وقال المدعي العام بالولاية، فرانسيسكو موريللو، إن “الجثث العشر التي عُثر عليها في الشوارع وجدت في بلدية فريسنيلو بولاية زاكاتيكاس بوسط المكسيك يوم السبت الماضي”.

وفي الوقت نفسه، تم العثور على الجثث الست الأخرى معلقة داخل مستودع في مجتمع بانفيلو ناتيرا القريب.

واعتقلت السلطات شخصين تم القبض عليهما ينقلان جثة منفصلة في اليوم السابق، حيث أشار موريللو أن “الاثنين يخضعان الآن للتحقيق في جرائم القتل الـ16 الأخرى”.

هذا ولم يتم التعرف على أي من الجثث الـ16 حتى يوم السبت، لكن الشرطة وصفت الضحايا بأنهم جميعهم من الذكور.

المصدر: “دايلي ميل”