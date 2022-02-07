الكاميرو ن – نشرت وسائل إعلام إفريقية تفاصيل بشأن قارورة الماء التي اعتمد عليها محمد أبو جبل، حارس مرمى المنتخب المصري في ركلات الترجيح بنهائي كأس أمم إفريقية.

وتم تداول فيديو يظهر قارورة حملت اسم أبو جبل عقب نهاية المباراة الختامية للبطولة.

وأوضح مقطع الفيديو أن القارورة يتواجد عليها اسم كل لاعب في المنتخب السنغالي، مصحوبة بالأماكن التي سدد فيها ركلات الترجيح سابقا.

وصنع حارس منتخب مصر محمد أبو جبل الحدث في مباراة نصف النهائي التي جمعته مع زملائه بالكاميرون، والتي حسمها “الفراعنة” لصالحهم.

واعتمد أبو جبل على قارورة المياه التي كتب عليها عددا من الأشياء قبل التصدي لضربات الترجيح، وأفلح خلال البطولة في التصدي لعدد كبير من الضربات.

كما أثار حارس الزمالك موجة من التعليقات عبر مختلف موقع التواصل الإجتماعي، الذين تناقلوا عددا من الصور والفيديوهات للحارس المتألق في نصف النهائي.

وخسر المنتخب المصري لقب كأس الأمم الإفريقية بعد الهزيمة في المباراة النهائية أمام السنغال بركلات الترجيح بنتيجة 4-3، وذلك عقب التعادل السلبي في الأشواط الأصلية والإضافية، ضمن المباراة التي جرت على ملعب “أوليمبي” في العاصمة الكاميرونية ياوندي.

المصدر:RT