ليبيا – تابع الفريق المكلف من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال مواكبة أحوال الأسر المتضررة من الفيضانات في مدن المنطقة الشرقية.

وبحسب بيان بيان صحفي للوزارة اطلعت عليه صحيفة المرصد تجول الفريق في مدينة البيضاء ناقلا عن الوزيرة وفاء الكيلاني حرصها على الوصول إلى كافة الأسر المتضررة ومساعدتها وتوفير احتياجاتها فضلا عن القيام بتنسيق الجهود المبذولة لتخفيف معاناة هؤلاء.

وتاعب ابليان إن الفريق وصل بعد ذلك إلى مدينة درنة بعد جولة بمدينة شحات للقيام بذات ما تم القيام به في مدينة البيضاء.