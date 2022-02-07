ليبيا – التقى رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي بميخائيل بوغدانوف المبعوث الخاص للرئيس الروسي في الشرق الأوسط ودول إفريقيا نائب وزير الخارجية.

بيان صحفي صادر عن المجلس الرئاسي تابعته صحيفة المرصد أكد أن اللقاء الذي احتضنته العاصمة الإثيوبية أديس أبابا على هامش قمة الاتحاد الإفريقي شهد بحث آخر تطورات الأوضاع السياسية في ليبيا فيما أبدى بوغدانوف دعمه لجميع الخطوات التي تفضي لتقريب وجهات النظر.

وأضاف بوغدانوف إن هذا التقريب بين الفرقاء الليبيين هو من أجل السلام والاستقرار والوصول إلى الانتخابات مبينا إن المجلس الرئاسي يمثل وحدة ليبيا وأقاليمها الـ3 وأن خطواته مباركة لأنها تهدف للوصول إلى مصالحة وطنية شاملة وتوحيد مؤسسات الدولة ومنها المؤسسة العسكرية.

من جانبه أكد المنفي حرص المجلس الرئاسي وسعيه من أجل الوصول إلى انتخابات تشريعية ورئاسية تقام وفقا لقاعدة دستورية يتفق عليها الجميع ويقبل بنتائجها كل الأطراف مع بذل الجهود لتأسيس مصالحة وطنية شاملة سياسية واجتماعية واقتصادية.