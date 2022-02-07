ليبيا – أرجع رئيس لجنة الأمن القومي بالمؤتمر الوطني المنتهية ولايته عبد المنعم اليسير تقدم هذه الشخصيات للترشح لرئاسة الحكومة لإدراكهم أن رئاسة الحكومة قد تكون الموقع الأثقل من حيث الصلاحيات المالية، مقارنة بالرئاسة، فضلًا عن توافق غالبية الأطراف والقوى السياسية على عدم التعجيل بإجراء الانتخابات.

اليسير وفي تصريحات خاصة لصحيفة “الشرق الأوسط” اللندنية اليوم الإثنين، أشار إلى أن أغلب المرشحين الذين نجحوا في التقارب مع مجلس النواب ينتمون إلى مدينة مصراتة، مثل عبد الحميد الدبيبة، وأنهم يتمتعون بدعم مباشر من بعض الميليشيات هناك، وقادرون على التنسيق معها؛ وهو ما يعني استمرار الأوضاع كما هي في البلاد مجرد صراع بين الأقوياء للفوز بغنائم السلطة.

وتوقع تحالف ما سماهم بالفاسدين من أصحاب المصالح، وتنظيم الإخوان، واعتبرهم الكتلة المرجحة لكفة الصراع المتوقع بين الشخصية التي سيتم تكليفها من البرلمان والدبيبة، متابعاً: الإخوان لن يتوقفوا عن دعم الدبيبة لبقائه في السلطة، إلا إذا قدمت لهم مزايا أكثر.