إسبانيا – ألحق فريق برشلونة هزيمة ساحقة بضيفه أتلتيكو مدريد (4-2) في المباراة التي جرت بينهما اليوم الأحد، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ23 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وتناوب على تسجيل رباعية الفريق الكتالوني كل من، الإسباني جوردي ألبا، الظهير الأيسر لبرشلونة، جوردي ألبا، بابلو مارتن باييز، رونالد أراوخو، والبرازيلي دانييل ألفيس، في الدقائق (10، 21، 43، 49) على الترتيب.

بينما سجل ثنائية أتلتيكو مدريد “الروخي بلانكوس” كل من لاعب خط الوسط البلجيكي يانيك فيريرا كاراسكو، والمهاجم الأوروغوياني لويس سواريز، في الدقيقتين (8 و58) على الترتيب من زمن اللقاء الذي جرى على ملعب “كامب نو”.

وأكمل برشلونة المباراة بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 69 بعد طرد ظهيره الأيمن البرازيلي المخضرم داني ألفيس.

ورفع برشلونة رصيده بعد هذا الفوز الثمين، إلى 38 نقطة حصدها من 22 مباراة، واقتنص المركز الرابع في جدول ترتيب “الليغا” بفارق نقطتين من أتلتيكو مدريد بالذات، حامل اللقب.

بينما يتصدر ريال مدريد قائمة الدوري برصيد 50 نقطة، بفارق ثلاث نقاط أمام إشبيلية الذي لعب 23 مباراة.

المصدر: RT