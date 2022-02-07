بينيت يبحث مع بايدن “التحديات الإقليمية وعلى رأسها العدوان الإيراني المتنامي”

بينيت يبحث مع بايدن “التحديات الإقليمية وعلى رأسها العدوان الإيراني المتنامي”

إسرائيل – بحث رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، مع الرئيس الأمريكي، جو بايدن، امس “التحديات الإقليمية وعلى رأسها العدوان الإيراني المتنامي”.

وأفاد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، في بيان، بأن بينيت هنأ بايدن بـ”العملية العسكرية التي تمت بموجبها تصفية زعيم تنظيم داعش، المدعو أبو إبراهيم الهاشمي القريشي”، وقال إن “العالم أصبح مكانا أكثر أمانا بفضل العملية الجريئة التي نفذتها القوات الأمريكية”.

وبحث الزعيمان، حسب البيان، “التحديات الإقليمية وعلى رأسها العدوان الإيراني المتنامي والخطوات لصد البرنامج النووي الإيراني”، كما ناقشا “الأوضاع بين روسيا وأوكرانيا”.

وقدم بينيت الشكر لبايدن على “دعمه الشخصي الراسخ لإسرائيل وعلى دعم الإدارة الأمريكية برمتها لها، وشكره خصوصا على المساعدة الأمريكية في تمويل نظام القبة الحديدية”.

ووجه بينيت دعوة إلى بايدن لزيارة إسرائيل واتفق الزعيمان على البقاء على تواصل دائم بينهما.

المصدر: RT