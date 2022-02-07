بكين – احتفظ المنتخب النرويجي بصادرة جدول ترتيب ميداليات النسخة الـ24 لدورة الألعاب الأولمبية الشتوية “بكين 2022″، التي تستضيفها الصين خلال الفترة من 4 ولغاية 20 فبراير الجاري.

وحصدت النرويج على ميداليتين ذهبيتين، في منافسات اليوم الأول، من أصل 6 ميداليات ذهبية جرت المنافسة عليها يوم أمس السبت ضمن فعاليات دورة الألعاب الأولمبية الشتوية “بكين 2022″، وأضافت إليهما ميدالية برونزية فقط اليوم الأحد.

بينما تصدرت روسيا، التي تشارك تحت راية اللجنة الأولمبية بسبب العقوبات، الترتيب العام برصيد 5 ميداليات، بعد أن حصدت ثلاث ميداليات خلال منافسات اليوم الأحد، بواقع ذهبية وفضية وبرونزية، أي طقما كاملا من الميداليات من أصل 7 أطقم جرت المنافسة عليها.

وفي ما يلي ترتيب الدول بعد منافسات اليوم الثاني ضمن دورة أولمبياد “بكين 2022″، اليوم السبت 5 فبراير 2022، من حيث الميداليات الذهبية:

1- النرويج – (ميداليتان ذهبيتان، ميدالية برونزية)

2- السويد – ميداليتان ذهبيتان

3- روسيا – (ميدالية ذهبية، ميداليتان فضيتان، ميداليتان برونزيتان)

4- ألمانيا – (ميدالية ذهبية، ميدالية فضية)

4- هولندا – (ميدالية ذهبية، ميدالية فضية)

6- أستراليا – (ميدالية ذهبية، ميدالية برونزية)

6- اليابان – (ميدالية ذهبية، ميدالية برونزية)

6- سلوفينيا – (ميدالية ذهبية، ميدالية برونزية)

9- الصين – ميدالية ذهبية

9- نيوزيلندا – ميدالية ذهبية

11- النمسا – (ميداليتان فضيتان، ميدالية برونزية)

11- إيطاليا – (ميداليتان فضيتان، ميدالية برونزية)

13- أمريكا – ميداليتان فضيتان

14- كندا – (ميدالية فضية، وميدالية برونزية)

15- فرنسا – ميدالية فضية

16- فنلندا – ميدالية برونزية

16- هنغاريا – ميدالية برونزية

16- بولندا – ميدالية برونزية.

المصدر: “olympics /beijing-2022”