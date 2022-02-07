ليبيا – قال عضو مجلس النواب أيمن سيف النصر إن مسألة المحاصصة إشكالية كبيرة، وبالرغم من الاعتراض الدائم عليها فالسيل الجارف في هذا الاتجاه هو الغالب على المشهد السياسي، ومن بداية أول حكومة بعد “الثورة”.

سيف النصر أشار خلال مداخلة عبر برنامج “حوارية الليلة” الذي يذاع على قناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا وتمولها قطر أمس الأحد وتابعته صحيفة المرصد إلى أن مسألة المحاصصة أصبحت تعطل عمل الحكومات.

وتابع: “لا يوجد أي أحد من رؤساء الحكومات فكر بطريقة أن يقدم مشروعًا حقيقيًا ويضع هيكلًا يطابق استراتيجية واضحة ومحددة الأهداف ومطابقة لاحتياجات المرحلة، ومن ثم يحدد معايير ويجبر النواب إذا تطلب المشورة منهم في اختيار الوزراء أن يكونوا مطابقين، لم يحاول أحد ورؤساء الحكومة دائمًا ينظروا للموضوع بسرعة ويحاولون أن ينجزوا دون أن يكون هناك مشاورات حقيقية، التسرع ومحاولة الالتفاف على الآخر احدث المشهد الصعب والمعقد بشكل مستمر وعطل الحياة السياسية في ليبيا”.

وأضاف: “لسنا في صدد الحديث عن سلطة تنفيذية قبل اعتماد خارطة الطريق، هذا منهج نسير عليه ولم نختلف عما ذكره المشري واستباق الأحكام وإصدارها قبل النظر في ماذا ستكون المواضيع. خارطة الطريق أساس في إنجاز أي استحقاق وهذا ما يجب التركيز عليه”.

كما اعتبر أن العقبات والقوة القاهرة التي وجدت منعت الانتخابات والهدف هو ضرورة التركيز على الخروج من الأزمة، مؤكدًا على أن الانتخابات هي الوسيلة الوحيدة الآمنة للتغيير وإذا تم الوصول لها لا يجب أن يكون هناك مخاطر من اندلاع الحرب بعد ظهور النتائج.

وشدد سيف النصر على ضرورة أن ينهي المجلسين هذه المرحلة الانتقالية والضغط في هذا الاتجاه.

وفيما يلي النص الكامل للمداخلة:

س/ هل يعبر الاجتماع التشاوري عن معارضة من نوع ما لم تستطع البوح بكل ما لديها في طبرق لذا كان اللقاء في طرابلس؟

لم أحضر الاجتماع لأني غادرت مبكرًا لطبرق ولكن مما سمعته من النواب كان الحديث حول ضرورة الالتزام بإنجاز خارطة الطريق المتوافق عليها لنسير في باقي الاستحقاقات التي تحتاجها المرحلة، وفي البداية كنا نتوقع أن يكون هناك وضوح بهذا اللقاء ما أعلن عنه هو توافق حول العملية السياسية ومخرجاتها.

لنتفق أن العمل هو على إنهاء هذه المرحلة بشكل يحدث تغير شامل وعادل وسريع إذا طبقنا هذه المعايير ونظرنا لما تحتاجه من إجراءات تتم وفق هذه المعايير سيكون من الضروري جدًا الاتفاق على أن يكون هناك خارطة طريق محددة في موعدها النهائي لإنجاز الانتخابات التي انتظرها الشعب علينا أن نضع المحطات في خارطة الطريق بوضوح ومدروسة بشكل جيد، حتى لا نقع فيما وقعنا فيه عند تحديد الموعد السابق الذي لم تتمكن المفوضية من إنجازه.

لذلك متفقون جميعًا على أن اعتماد خارطة الطريق واتخاذ قرار في هذه المسألة بعدما أنجزت لجنة خارطة الطريق بالتوافق والتشاور مع الأطراف المختلفة وعلى رأسها مجلس الدولة، أن نأتي بهذه الخارطة ونعتمدها داخل مجلس النواب ومن ثم نتجه للاستحقاقات الأخرى.

س/ هل اختيار حكومة جديده هو رأي الأغلب داخل قبة البرلمان اليوم ولا مناص عنه أم أننا سنرى أمرًا آخر في جلسة الغد؟

بكل أمانه إذا رجعنا تاريخ العلاقة بين الحكومة ومجلس النواب ووجود عدد كبير من النواب دافع عن الحكومة في عدة أزمات مرت بها مع المجلس، سواء كانت الأزمة الميزانية أو سحب الثقة أعتقد لم تحرص الحكومة أن تستمع بشكل عقلاني لوجهات النظر التي ممكن أن تفيدها في هذه المرحلة وبعدت الشقة بين الحكومة وشركائها السياسيين في المنطقة الشرقية والكثير من المناطق الأخرى، لذلك أرى أن العدد الأكبر يرى الحكومة أصبحت عائقًا أمام العملية السياسية التي تقوم بها وعجزها عن الإيفاء بالكثير من الاستحقاقات وعدم وجود خطة واضحة في الاتفاق وشبهات فساد، وهذا سبب في حالة من عدم الثقة لأعضاء مجلس النواب، مما يعطي شاهدًا على أنه لا وجود ثقة كافية بين الحكومة ومجلس النواب.

مسألة المحاصصة إشكالية كبيرة كنا دائمًا نعترض عليها لكن السيل الجارف في هذا الاتجاه هو الغالب على المشهد السياسي ومن بداية أول حكومة بعد الثورة، ومسألة المحاصصة شيء أصبحت يعطل عمل الحكومات، حتى هم لم يعودوا يستطيعون أن يسيطروا على وزرائهم أو يسلبوا منهم صلاحياتهم وتصبح مركزية في داخل المكتب الرئيس، وبالتالي تصبح الأزمة بين المجلس التشريعي والسلطة التنفيذية وتستمر هذه الأزمة وجهة نظري أنه لا يوجد أي واحد من رؤساء الحكومات، فكر بطريقة أن يقدم مشروع حقيقي ويضع هيكل يطابق استراتيجية واضحة ومحددة الأهداف ومطابقة لاحتياجات المرحلة ومن ثم يحدد معايير ويجبر النواب إذا تطلب المشورة منهم في اختيار الوزراء أن يكونوا مطابقين، لم يحاول أحد ورؤساء الحكومة دائمًا ينظروا للموضوع بسرعة ويحاولون أن ينجزوا دون أن يكون هناك مشاورات حقيقية، التسرع ومحاولة الالتفاف على الآخر أحدث المشهد الصعب والمعقد بشكل مستمر ويعطل الحياة السياسية في ليبيا ويؤثر على كل النواحي.

س/ بعض المنتقدين لتحركات النواب وأعضاء مجلس النواب والمؤيدين لحكومة الوحدة يقولون إن عقيلة صالح عاد بعد الإجازة ومعه التأزيم عبر رفضه لمسودة الدستور؟

ما يرجع لعقيلة لا أستطيع التحدث عنه؛ لأني لست هو ولكن نستطيع أن نقيم الخطوات التي حدثت والإصرار دائمًا من عقيلة صالح على وجود تاريخ لإنهاء المرحلة الانتقالية وبداية الانتخابات يعبر عن رغبته في خوض هذه المغامرة في الترشح لانتخابات، وكان مصرًا أن لجنة خارطة الطريق تسرع بموعد الانتخابات ولا يتحاوز الـ 6 اشهر، حدث لقاءات بين المشري وعقيلة وتم التوافق فيها على بعض الأسس وهي أن تتم إجراء خارطة الطريق والتركيز على أن يكون مسار الدستوري أول محطات هذه المرحلة واللجنتين اللتان اجتمعتا كان تركيزهم الأكبر أن يكون الخط الخاص بالمسار الدستوري واضحًا، وإن أخذ وقتًا، لكنه الأساس المتين للعملية الانتخابية، وهذا ما تم التوافق عليه.

لم يكن هناك خلاف إن تم التوافق على هذه المسارات الدستورية والفنية والانتخابات ومواعيدها أن يتخللها مسألة النظر في السلطة التنفيذية والمناصب السيادية التي تجاوزت العشر سنوات الآن.

الكل يعلم أن الأجسام كلها أحدثت نوع من الجمود في العلاقة بين السلطات وليست فقط مجلسي النواب والدولة، بل لديك عدد كبير من المؤسسات الاستراتيجية التي تؤثر في نموذج الحكومة وإجراءات الحكومة وقرارات السلطات وتعجز السلطات أن تستخدم أدواتها الموجودة للرقابة.

لسنا في صدد الحديث عن سلطة تنفيذية قبل اعتماد خارطة الطريق، هذا منهج نسير عليه ولم نختلف عما ذكره المشري واستباق الأحكام وأصدارها قبل النظر في ماذا ستكون المواضيع.

خارطة الطريق أساس في إنجاز أي استحقاق وهذا ما يجب التركيز عليه، وجود نواب بنصاب وإصرارهم على هذا الأمر وتحديد المواعيد من خلال خارطة الطريق التي نتحدث عنها والتي تحدد المسارات الأربعة الرئيسية المسؤول عنها مجلس النواب بشراكة مع مجلس الدولة والمسارات الثلاثة الأخرى الداعمة للمصالحة الوطنية والميثاق الوطني والمسار الأمني هذه مسارات داعمة لإنجاح العملية السياسية للوصول لانتخابات في بيئة آمنة ومناخ مريح لليبيين للوصول لانتخابات وإنجازها وهذا كله الأساس في الحديث في جلسات الغد.

قانون الانتخابات الذي أحيل بعيوبه للمفوضية العليا للانتخابات في 2018 أحيل للمفوضية لإنجازها ومشروع الدستور المقدم من الهيئة لم يتم، هل كان معيقًا مجلس النواب في ذلك الوقت؟ مع تحفظي على القانون الذي اضطررنا أن نصيغه في ثلاث دوائر على الرغم أنه لم يكون هناك عقبة قانونية والمفوضية عجزت؛ لأنها لم تجد التمويل الكافي في ذاك الوقت ولا أحد يركز على المعوقات والمعوقين إلا عندما تظهر المؤسسات، متأكد أن مؤسسة مجلس النواب لم تؤدِّ بشكل متناسق؛ لأن أعضاءها كانوا تحت الضغط الذي نتج عنه الحروب والاقتتال خلال الـ7 سنوات بالتالي انعكس على أداء النواب واجتماعهم.

هناك اشكالية الآن في رفض الاستفتاء على الدستور، إذا سرنا في هذا الأمر سيكون مصيره كالانتخابات ستقف عملية الاستفتاء على الدستور عندما يكون هناك إجبار لأقاليم معينة أن تجبرهم على الاستفتاء على الدستور الذي لديهم ملاحظات ضدها وهذا معلن ونعلمه.

لا أعرف عدد المترشحين للمجلس الرئاسي، ستكون لدينا المعلومات في الجلسة القادمة لكن ما علمت بهم ثلاثة ملفات والرابع لست متأكدًا إذا استكمل اوراق ترشحه وهم فتحي باشاآغا وأحمد معيتيق وخالد بيباص.

الأمر الآن يخضع لمعيار واحد وهو الاغلبية التي تستطيع أن تكون موجودة داخل مجلس النواب تستطيع أن تقر ما تراه مناسبًا أو ما يتم التوافق عليه داخل المجلس، سبع سنوات من العمل المشترك سواء كان مواليًا أو معارضًا داخل المجلس، وهذه طبيعة المجالس التشريعية أن تكون غير متجانسة في آراءها، تعمل بشكل تنافس حاد ولكن التركيز على المصلحة النهائية في إنجاح مشروع معين وهو خارطة الطريق والبعض يعتبره خروجًا آمنًا في آخر العمل السياسي هذا سيكون إنجازًا كبيرًا للجميع.

لا أعتقد أن يكون هناك اختلاف كبير بين النواب والرئيس في هذه المسألة، لكن لاحظت ان مسألة التدخل الأجنبي لم تحظَ بالندر الكافي في تحديد تأثيرها على العملية السياسية في ليبيا. الاتفاقات التي تمت في الخارج نجحت مرحليًا وبينما الزيارات واللقاءات التي فاجأت الجميع في الداخل حققت اطمئنانًا كبيرًا بين الكثير من الأطراف كلقاء الحداد والناظوري. مسألة وقف إطلاق النار الذي تتحدث عنه كإنجاز للبعثة والمجتمع الدولي هم من يحافظوا عليه الآن، العقلانية التي أظهرها ضباط الجيش من كلا الطرفين.

كل الليبيين الآن يريدون أن يعودوا لحل مشاكلهم بأنفسهم؛ لذلك علينا أن نحاول حتى في مراحلنا الأخيرة دعم حق الليبيين أن يوجدوا حلًا لأنفسهم ونحاول أن نقلص الاختلافات. قانون الانتخابات الذي صدر هل أنجز الانتخابات؟ نعرف أن العقبات والقوة القاهرة التي وجدت منعت الانتخابات، القصد هو يجب التركيز على الخروج من الأزمة، الانتخابات هي الوسيلة الوحيدة الآمنة للتغير وإذا وصلنا لها لا يجب أن يكون هناك مخاطر من اندلاع الحرب بعد ظهور النتائج.

بكل عيوب الأدوات الموجودة هي الأدوات الموجودة لإنجاز وإنهاء المرحلة، يجب أن ينهي المجلسين هذه المرحلة الانتقالية ويجب الضغط في هذا الاتجاه. يكفي مراحل انتقالية لأنها تؤذينا حتى نحن.