أبوظبي – يمني الأهلي المصري بطل إفريقيا، النفس بمواصلة فك عقدته في مونديال الأندية لكرة القدم وبلوغ المباراة النهائية للمرة الأولى في تاريخه.

ويلتقي الأهلي فريق بالميراس البرازيلي، بطل ليبرتادوريس، غدا الثلاثاء في نصف نهائي النسخة الـ18 في أبوظبي.

وهي المرة الرابعة التي يبلغ فيها الأهلي دور الأربعة للمسابقة العالمية للأندية بعد أعوام 2006 و2012 و2020، وقد خرج في مناسبتين على يد فريق برازيلي وبالتالي يأمل في أن تكون الثالثة ثابتة على غرار عقدته المكسيكية التي فكها في ربع النهائي عندما تغلب على مونتيري المكسيكي.

ففي نسخة 2006 في اليابان سقط الأهلي، حامل الرقم القياسي في عدد الألقاب في مسابقة دوري أبطال إفريقيا (10 مرات)، أمام إنترناسيونال 1-2 قبل أن ينهيها في المركز الثالث بفوزه على كلوب أميريكا المكسيكي 2-1، وفي نسخة 2012 في اليابان أيضا خرج على يد كورينثيانز 0-1 قبل أن ينهيها رابعا بخسارته أمام مونتيري المكسيكي 0-2.

وفك الأهلي عقدة مونتيري السبت عندما تغلب عليه 1-0 في الدور الثاني بهدف ظهيره محمد هاني، بتشكيلة شبه رديفة في غياب لاعبيه المشاركين مع منتخب بلاده في كأس أمم إفريقيا التي اختتمت الأحد بتتويج السنغال باللقب للمرة الأولى في تاريخها، عقب الفوز على “الفراعنة” بركلات الترجيح إثر انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي.

ويلعب في نصف النهائي الثاني الهلال السعودي بطل آسيا وتشلسي الإنجليزي بطل أوروبا الأربعاء.

وسيستعيد الأهلي لاعبيه الدوليين عمرو السولية وحمدي فتحي وأيمن أشرف ومحمد عبد المنعم، العائد من الإعارة لفيوتشر، ومحمد شريف لكن مشاركتهم تبقى رهينة بالجاهزية البدنية خصوصا وأن الفراعنة خاضوا 4 مباريات متتالية بعد التمديد في العرس القاري ثلاث منها حسمت بركلات الترجيح، فضلا عن طول رحلة السفر من الكاميرون إلى الإمارات عبر القاهرة.

في المقابل، يغيب المدافع أكرم توفيق بسبب إصابته بقطع في الرباط الصليبي في المباراة الأولى في كأس الأمم الإفريقية ضد نيجيريا، وحارس مرماه العملاق محمد الشناوي بسبب إصابة بشد في العضلة الخلفية تعرض لها ضد ساحل العاج في ربع النهائي.

كما يغيب لاعب الوسط عمار حمدي بسبب قطع في الرباط الصليبي في التدريبات لدى وصول البعثة إلى أبو ظبي، فيما يحوم الشك حول جاهزية مدافعه المغربي بدر بانون بسبب مضاعفات فيروس كورونا، ومهاجمه الجنوب إفريقي بيرسي تاو بسبب إصابة في لقاء سموحة بكأس الرابطة المصرية.

المصدر: “أ ف ب”