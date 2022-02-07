كوريا ش – ذكرت وكالة أنباء “يونهاب” أن كوريا الشمالية أكدت بمناسبة الذكرى السادسة لإطلاقها القمر الصناعي ” كوانغ ميونغ سونغ-4″ تصميمها على مواصلة “غزو الفضاء”.

وقالت محطة الإذاعة المركزية الكورية الشمالية أن مسؤولي اللجنة الوطنية للعلوم والتكنولوجيا، أعربوا عن ذلك بمناسبة الذكرى السادسة لإطلاق القمر الصناعي “كوانغ ميونغ سونغ-4” بواسطة صاروخ بعيد المدى، وكان ذلك يوم 7 فبراير عام 2016.

وصرّح مسؤول كوري شمالي يدعى “يون سون-يونغ” بأن “الطريق إلى غزو الفضاء سيستمر اليوم وغدا، وسيتم خلق أسطورة البطل من الكوريين الشماليين الذين يفاجئون العالم باستمرار”.

وشدد هذا المسؤول في تصريحه على أن “الولاء الوطني اللا محدود الذي يبديه الزعيم الكوري الشمالي وحبه وإيمانه السماويين أصبحا الولاء الوطني للعلماء تجاه غزو الفضاء، وأيضا أصبحا وقودا لصاروخ النقل”.

وبالمناسبة ذاتها، لفت المدير “بارك جون-تشول” إلى أن “توطين جميع المراحل من تصميم القمر الصناعي إلى تصنيعه وتجميعه ومراقبته، كان معجزة من المعجزات التي تحققت في بناء دولة قوية”.

وشدد بارك على أن تطوير تقنيات علوم الفضاء إلى مستوى عالمي في فترة قصيرة من الزمان ليس بالأمر السهل بأي حال من الأحوال، مضيفا وقله: “حققنا قفزة كبيرة لم نشهدها من قبل في تاريخ تطوير الفضاء، في فترة قصيرة مدتها 5 سنوات فقط”.

يشار إلى أن كوريا الشمالية كانت “أطلقت الصاروخ بعيد المدى (كوانغ ميونغ-سونغ) الذي حمل القمر الصناعي (كوانغ ميونغ سونغ-4) في يوم 7 فبراير عام 2016 في مركز سوهيه الفضائي في دونغ تشانغ-ري بإقليم بيونغأن الشمالي بكوريا الشمالية”.

وتبنى مجلس الأمن في ذلك الوقت قرارا في أقل من شهر، أدان فيه عملية إطلاق الصاروخ.

وتتهم أوساط دولية كوريا الشمالية بأنها أجرت “تجربة إطلاق صاروخ طويل المدى بحجة إطلاق قمر صناعي”.

ولفتت ووكالة أنباء “يونهاب” الكورية الجنوبية إلى أن كوريا الشمالية لم تنشر بتاتا “فيديو المراقبة الأرضية، ولا توجد حالة لإرسال واستقبال الإشارات بين القمر الصناعي والمحطة الأرضية، فيما يعتقد أن القمر الصناعي كوانغ ميونغ سونغ-4 فقد وظيفته كقمر صناعي”.

المصدر: يونهاب