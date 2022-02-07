ليبيا – قال عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر الوطني العام منذ عام 2012 عادل كرموس الموالي لتركيا إن التواصل بين مجلسي النواب والدولة مستمر، حيث جرى التوافق على عدة نقاط منها المسار الدستوري.

كرموس أشار في تصريح لوكالة “سبوتنيك” الروسية إلى أن اللجنتين بالمجلسين اتفقتا على رسم خارطة طريق، تبدأ بإعلان التعديل الدستوري الثاني عشر، الذي ينظم عملية الاستفتاء على مشروع الدستور أو تعديله أو وضع خارطة طريق وقوانين انتخابية خلال مدد محددة، وصولا لإنهاء المراحل الانتقالية.

وأوضح أن مجلس الدولة يشترط عدم الخوض في الملفات الأخرى، إلا بعد حسم المسار الدستوري.

وفيما يتعلق بتشكيل حكومة جديدة بيّن أن مجلس الدولة يوافق على تعديلها إذا تم اعتماد التعديل الدستوري من قبل النواب، إلا أن المجلس مصر على عدم تعديل الحكومة إلا بإقرار خارطة طريق واضحة المواعيد.