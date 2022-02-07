هناك إجماع على أن الجسم بجاجة إلى أنواع الأطعمة كافّة. إلا أن علماء التغذية في جامعة هارفارد وضعوا قائمة من الأطعمة التي يجب الحفاظ على الحد الأدنى من استهلاكها.إذ تبيّن أن تناول كميات كبيرة منها بصورة منتظمة – أكثر من الأغذية الأخرى – يمكن أن يعزز خطر الإصابة بالأمراض التي تهدد الحياة مثل أمراض القلب وارتفاع ضغط الدم، والسكري، وحتى السرطان. وتتضمن هذه القائمة:

السكر المضاف

سواء كان السكر على شكل حبيبات بيضاء، أو بني، خلاصة الذرة الغنية بالفروكتوز،سكر الذرة، أو العسل. فالسكر لا يحتوي تقريبا على أي من المواد المغذية الأخرى سوى السكر نفسه والكربوهيدرات النقية.

هو ليس خطيرا في حد ذاته، ولكن تناول السكر يزيد الحمل الثقيل على نسبة السكر في الدم، ويملؤك بالسعرات الحرارية الفارغة، ويبعدك عن تناول الأطعمة الصحية التي تحتوي على الفيتامينات والمعادن والألياف.

حيلة المصنّعين:

يحرص مصنعو المواد الغذائية على عدم جعل السكر يظهر أولا في قائمة المكونات باستخدام اثنين أو أكثر من أنواع السكر.