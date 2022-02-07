ليبيا – زار رئيس الشركة العامة للكهرباء وئام العبدلي برفقة أعضاء مجلس إدارة الشركة مشروع غرب طرابلس الاستعجالي لتوليد الطاقة الكهربائية.

وأوضح بيان صحفي صادر عن الشركة طالعته صحيفة المرصد إن الزيارة تمت بغرض الإطلاع على تطور العمل وهو يصل لمراحل متقدمة والوقوف عن كثب على سير العمل وتذليل الصعوبات أمام تنفيذ المشروع والتأكيد على الشركة المكلفة بالمشروع على تنفيذه حسب الوعاء الزمني له نظرا للحاجة الماسة له.

وأضاف البيان إن المشروع سيرفع من القدرة الانتاجية بما مقداره 650 ميغاواط ويوفر جزء كبير من العجز الحالي في الطاقة الكهربائية.