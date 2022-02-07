أوكرانيا – أكد وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا أن سلطات بلاده ستناقش مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال زيارته أوكرانيا موضوع تعزيز القوات المسلحة الوطنية.

وقال كوليبا خلال موجز صحفي اليوم الاثنين ردا على سؤال ذي الصلة: “سنناقش هذا الموضوع غدا أثناء زيارة الرئيس ماكرون لأنه، عندما يدور الحديث عن تعزيز القوات المسلحة الأوكرانية، لا يمكن أن تكون هناك دول لا نبحث هذا الموضوع معها”.

وكان قصر الإليزيه أعلن الجمعة الماضي أن ماكرون سيلتقي نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، يوم الاثنين في موسكو، ثم نظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، يوم الثلاثاء، في كييف.

وسابقا اليوم أفاد الكرملين بأن مسألتي التوتر في أوروبا والوضع حول أوكرانيا ستكونان على رأس جدول المباحثات بين الرئيسين الروسي والفرنسي.

المصدر: “تاس”