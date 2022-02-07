ليبيا – اجتمع وكيل وزارة الداخلية للشؤون العامة اللواء محمود سعيد بصفته عضو لجنة متابعة رفع القيود على أموال وممتلكات المواطنين الليبيين بجمهورية تونس أمس الأحد مع وكيل وزارة الخارجية للشؤون القنصلية مراد محمد حميمة وبصفته رئيس اللجنة المشكلة لمتابعة رفع القيود على أموال وممتلكات المواطنين الليبيين بتونس.

الاجتماع تناول بحسب المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية مناقشة الخطوات الإدارية والقانونية المتعلقة برفع القيود على أموال وممتلكات المواطنين الليبيين بجمهورية تونس، وكذلك مناقشة الإجراءات المتخذة في هذا الشأن مع الجهات ذات العلاقة بالجمهورية التونسية.