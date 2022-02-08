جانب آخر من التجسيدات التي تم الكشف عنها هو السيارة التي تشتمل على نافذة ومنطقة شفافة متغيرة محددة على النافذة. يمكن التحكم في منطقة الشفافية المتغيرة للسماح بدرجة الضوء المطلوبة من خلال النافذة. مجموعة اللوحة المتحركة قابلة للحركة بين الوضع المغلق والوضع المفتوح.

تتميز فتحة السقف الحاصلة على براءة اختراع من Apple بزجاج عتامة متغير ، مما يعني أنه سيكون لدى السائق خيار ضبط شفافية فتحة السقف. كما لاحظت MotorTrend ، تُظهر براءة الاختراع أيضًا أن فتحة السقف تفتح بالتسلسل مع النوافذ الجانبية ، في حين أن السيارات الحالية ذات التقنيات المماثلة لها فتحة سقف ثابتة.

بعبارة أخرى ، سيتمكن سائقو “Apple Car” المشاع من اختيار ما إذا كانوا يريدون السماح بدخول ضوء الشمس إلى السيارة دون الحاجة إلى فتح فتحة السقف أو فتحها بالكامل للحصول على بعض الهواء النقي. ليس من الصعب تخيل تعديلات فتحة سقف سيارة آبل المتوفرة على CarPlay أو حتى من خلال Siri.

تظهر التقارير الأخيرة أن شركة آبل تواصل تطوير واختبار نظام جديد للمركبات ذاتية القيادة ، بينما تناقش أيضًا خطط التصنيع مع شركات أخرى. ومع ذلك ، حتى لو كانت كل الشائعات صحيحة ، فإن إطلاق سيارة آبل لا يزال على بعد 3 إلى 4 سنوات ، خاصة وأن الشركة فقدت العديد من المهندسين من فريق مشروع السيارة.

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