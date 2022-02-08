الولايات المتحدة – منح مكتب براءات الاختراع والعلامات التجارية الأمريكي هذا الأسبوع لشركة Apple براءة اختراع لفتحة سقف السيارة ، الجزء الأكثر أهمية في هذه البراءة هي أنها تدعم كل الشائعات المتعلقة بعمل شركة آبل على سيارتها الخاصة.
هذا جزء من وصف براءة الاختراع:
جانب آخر من التجسيدات التي تم الكشف عنها هو السيارة التي تشتمل على نافذة ومنطقة شفافة متغيرة محددة على النافذة. يمكن التحكم في منطقة الشفافية المتغيرة للسماح بدرجة الضوء المطلوبة من خلال النافذة. مجموعة اللوحة المتحركة قابلة للحركة بين الوضع المغلق والوضع المفتوح.
تظهر التقارير الأخيرة أن شركة آبل تواصل تطوير واختبار نظام جديد للمركبات ذاتية القيادة ، بينما تناقش أيضًا خطط التصنيع مع شركات أخرى. ومع ذلك ، حتى لو كانت كل الشائعات صحيحة ، فإن إطلاق سيارة آبل لا يزال على بعد 3 إلى 4 سنوات ، خاصة وأن الشركة فقدت العديد من المهندسين من فريق مشروع السيارة.
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