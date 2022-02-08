أبو جبل: هذا ما دار بين صلاح وماني قبل ركلة الجزاء في أمم إفريقيا

أبو جبل: هذا ما دار بين صلاح وماني قبل ركلة الجزاء في أمم إفريقيا

الكاميرون – كشف محمد أبو جبل، حارس مرمى الزمالك ومنتخب مصر، كواليس حديثه مع محمد صلاح قبل تسديد ساديو ماني ركلة الجزاء في نهائي كأس الأمم الإفريقية التي جرت الأحد الماضي.

وأوضح أبو جبل عبر قناة MBC مصر، أنه تصدى لضربة جزاء من ساديو ماني، نجم السنغال في النهائي، مؤكدا أن محمد صلاح قائد منتخب مصر، جاء إليه قبل تسديد تلك الضربة وأكد له أن ماني سيسدد في الزاوية اليمنى.

وأضاف: “صلاح قال لي بالحرف الواحد سيأتي ماني الآن لأنني أتحدث إليك وسيحاول استفزازك، وهو ما حدث بالفعل، فقال لي ماني أنني سأسدد في الزاوية اليسرى، وصلاح قال لماني سنرى يا صديقي سدد في الزاوية اليسرى وسيعاقبك”.

وأكد محمد أبو جبل صاحب الـ32 عاما، أن المنتخب السنغالي تفوق بضربات الترجيح، لأنهم درسوا مسددي الضربات من جانب مصر بتركيز شديد.

وأثار حارس الزمالك العجاب وموجة من التعليقات عبر مختلف موقع التواصل الإجتماعي، الذين تناقلوا عددا من الصور والفيديوهات للحارس المتألق في نصف النهائي أمام الكاميرون.

وخسر المنتخب المصري لقب كأس الأمم الإفريقية في المباراة النهائية أمام السنغال بركلات الترجيح بنتيجة 4-3، وذلك عقب التعادل السلبي في الأشواط الأصلية والإضافية، ضمن المباراة التي جرت على ملعب “أوليمبي” في العاصمة الكاميرونية ياوندي.

المصدر: RT