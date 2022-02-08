مصر – أثار محمد أبو جبل، حارس مرمى منتخب مصر، الإعجاب بعد تألقه في تصدي ركلات الترجيح في كأس الأمم الإفريقية، لكنه بدوره أكد أنه ليس ساحرا كما يتصور البعض، وأوضح سر نجاحه.

وحل أبو جبل، الملقب بـ”جاباسكي”، ضيفا على الإعلامي عمرو أديب في برنامج “الحكاية” المذاع على قناة “إم بي سي مصر”، وكشف تفاصيل قارورة المياه التي كانت بحوزته أثناء تسديد لاعبي المنتخبات التي تواجه “الفراعنة” لركلات الجزاء في البطولة الإفريقية القارية.

وقال أبو جبل : “لدينا جهاز فني محترم يعمل بضمير ويؤدي عمله على أكمل وجه، والكابتن عصام الحضري والجهاز الفني ينفذان مجهودات كبيرة”.

وأضاف:”الزجاجة (القارورة) مكتوب عليها معلومات عن الزاوية التي يسدد فيها كل لاعب (من الفريق الخصم) خلال ركلات الترجيح”.

وأكمل حارس “الفراعنة” والزمالك: “هذه كانت فكرة عصام الحضري، مدرب الحراس، وأنا أذاكر الخصم قبل كل مباراة، الموضوع علمي، وأنا لست ساحرا، بالإضافة إلى أن الحضري يتحدث معي قبل كل مباراة، وأذاكر قبل اللقاء لكي أكون في كامل تركيزي”.

واعتمد أبو جبل على قارورة المياه التي كتب عليها عددا من الملاحظات بشأن طبائع مسددي ركلات الترجيح، قبل تصديه لضربات الترجيح هذه، وأفلح خلال البطولة في التصدي لعدد كبير من الضربات.

كما أثار حارس الزمالك موجة من التعليقات عبر مختلف موقع التواصل الإجتماعي، الذين تناقلوا عددا من الصور والفيديوهات للحارس المتألق في نصف النهائي أمام الكاميرون.

وخسر المنتخب المصري لقب كأس الأمم الإفريقية بعد الهزيمة في المباراة النهائية أمام السنغال بركلات الترجيح بنتيجة 4-3، وذلك عقب التعادل السلبي في الأشواط الأصلية والإضافية، ضمن المباراة النهائية التي جرت على ملعب “أوليمبي” في العاصمة الكاميرونية ياوندي.

المصدر: RT