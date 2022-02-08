أبوظبي – أظهرت بيانات شركة “موانئ أبوظبي” (مملوكة بنسبة 75.44 بالمئة للحكومة الإماراتية)، ارتفاع أرباحها 113 بالمئة خلال 2021، قبيل إدراج الشركة في سوق أبوظبي المالي.

وأوضحت الشركة في بيان، الثلاثاء، أن صافي أرباحها ارتفع إلى 845.1 مليون درهم (230.12 مليون دولار) العام الماضي، قياسا على أرباح 397 مليون درهم (108 ملايين دولار) في 2020.

وأرجعت الشركة نمو الأرباح إلى ارتفاع الإيرادات بنسبة 14 بالمئة خلال العام الماضي على أساس سنوي، إلى 3.903 مليارات درهم (1.06 مليار دولار).

وشهدت سوق أبوظبي المالية، الثلاثاء، إدراج وبدء تداول أسهم مجموعة “موانئ أبوظبي” (تدير موانئ ومناطق لوجستية وصناعية) عند 3.2 دراهم (0.87 دولار) وهو سعر الاكتتاب الخاص.

وصعد سهم “موانئ أبوظبي”، الذي يعد أول إدراج في بورصة العاصمة الإماراتية (أبوظبي) خلال 2022، بنسبة 15 بالمئة ليصل إلى 3.69 دراهم (1.06 دولار) في الربع ساعة الأولى من التعاملات، وسجل حجم التداولات 96 مليون سهم.

والاثنين، أعلنت مجموعة الشركة العالمية القابضة، المدرجة في سوق أبوظبي، أنها استحوذت على 7.4 بالمئة من مجموعة “موانئ أبوظبي”، إذ اشترت 375 مليون سهم بقيمة 1.2 مليار درهم (327 مليون دولار).

ورفعت “موانئ أبوظبي” رأسمالها قبل الإدراج بنسبة 32.5 بالمئة إلى 3.84 مليارات درهم (1.04 مليار دولار) في العام الحالي، من خلال اكتتاب خاص لم تُعلن تفاصيله.

وستحافظ “القابضة” (ADQ) وهي شركة استثمارية قابضة في إمارة أبوظبي، وتمتلك محفظة واسعة من الشركات الكبرى، بعد الإدراج، على ملكية غالبية أسهم المجموعة بحصة تبلغ 75.44 بالمئة.

الأناضول