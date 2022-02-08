فيينا – أغلقت مؤشرات معظم أسواق الأسهم الخليجية على ارتفاع، امس الإثنين، مستفيدة من مكاسب قوية سجلتها أسعار النفط الأسبوع الماضي، رغم تخليها عن بعض هذه المكاسب اليوم.

وبحلول الساعة 12:30 (ت.غ)، جرى تداول عقود خام برنت القياسي تسليم أبريل/نيسان، عند 93.12 دولارا للبرميل، بانخفاض 15 سنتا أو بنسبة 0.16 بالمئة.

ونزلت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم مارس/آذار، بمقدار 60 سنتا أو بنسبة 0.65 بالمئة، إلى 91.71 دولارا للبرميل.

والأسبوع الماضي، سجلت أسعار الخام مكاسب قوية بنسبة 3.5 بالمئة لمزيج برنت و6.5 بالمئة للخام الأمريكي، مرتفعة لأعلى مستوى منذ أكتوبر/تشرين الأول 2014.

وارتفع مؤشر السوق السعودية بنسبة 0.37 بالمئة إلى 12249 نقطة، وكان أبرز الأسهم الرابحة “أرامكو” ومصرف الراجحي، مرتفعين بنسبة 0.68 بالمئة و0.4 بالمئة على الترتيب.

وفي الإمارات، صعد مؤشر بورصة دبي بنسبة 0.57. بالمئة إلى 3188.8 نقطة، بعدما زاد سهم بنك الإمارات دبي الوطني بنسبة 1.51 بالمئة، والعربية للطيران بنسبة 0.69 بالمئة.

وسجل مؤشر سوق أبوظبي ارتفاعا طفيفا بنسبة 0.02 بالمئة إلى 8734.4 نقطة، وكان أبرز الأسهم الرابحة سهما “دانة غاز” وبنك أبوظبي الإسلامي، مرتفعين بنسبة 1.87 بالمئة و1.59 بالمئة على الترتيب.

ونزل مؤشر بورصة قطر بنسبة 0.04 بالمئة إلى 12672.9 نقطة، وقاد الخسائر سهم مجمع المناعي منخفضا بنسبة 2.43 بالمئة، ونزل سهم بنك قطر التجاري بحوالي واحد بالمئة.

وسجل مؤشر بورصة مسقط ارتفاعا طفيفا بنسبة 0.01 بالمئة وأغلق على 4132.7 نقطة، وقاد المكاسب سهم “الحسن الهندسية” مرتفعا بنسبة 11.11 بالمئة.

وارتفع مؤشر البحرين بنسبة 0.41 بالمئة إلى 1840.7 نقطة، واقتصرت المكاسب على سهمين فقط، “ألمنيوم البحرين” و”عقارات السيف”، اللذان ارتفعا بنسبة 3.63 بالمئة و1.16 بالمئة على الترتيب.

وأغلق المؤشر الأول في سوق الكويت دون تغيير، عند 8045.2 نقطة.

الأناضول