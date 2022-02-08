استقبال أسطوري لمنتخب السنغال في العاصمة داكار بعد تتويجه بكأس إفريقيا للمرة الأولى في تاريخه

استقبال أسطوري لمنتخب السنغال في العاصمة داكار بعد تتويجه بكأس إفريقيا للمرة الأولى في تاريخه

السنغال – حظي منتخب السنغال المتوج بباكورة ألقابه القارية بعد إحرازه كأس الأمم الإفريقية بفوزه على نظيره المصري 4-2 بركلات الترجيح، باستقبال حاشد في العاصمة داكار لدى عودته إلى البلاد.

واحتشد الآلاف من السنغاليين في الطرق المؤدية إلى مطار “ليوبولد سيدار سنغور” حيث حطت طائرة أبطال إفريقيا بعد ظهر امس الاثنين، وعلى الطرق التي سلكها بعد ذلك موكب “أسود تيرانغا”.

وكان رئيس البلاد ماكي سال أعلن اليوم الاثنين عطلة رسمية في مختلف أنحاء البلاد من أجل أن يحتفل الشعب السنغالي بهذا الإنجاز التاريخي.

ونجح المنتخب السنغالي في محاولته الثالثة بالعودة بالكأس المرموقة بعد محاولتين فاشلتين عامي 2002 و2019 ومشاركات قارية على مدى 55 عاما.

وشهدت شوارع العاصمة السنغالية ومختلف المدن خروج الآلاف بزي المنتخب الوطني للاحتفال على مدى الساعات الـ24 الأخيرة وهم ينشدون ويطلقون الألعاب النارية في الهواء.

ولم يتردد بعض هؤلاء من تسلق الأشجار أو حتى اللوحات الإعلانية من أجل رؤية بطلهم ساديو ماني، مهاجم ليفربول الإنجليزي الذي اختير أفضل لاعب في البطولة، وزملائه.

المصدر: “أ ف ب”