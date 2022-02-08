ليبيا – اعتبر المرشح لخوض سباق الانتخابات الرئاسية سليمان البيوضي أن خطوة مجلس النواب بتشكيل حكومة موازية قفزة في الهواء، ولن يتغير الواقع الميداني في ظل رفض حقيقي من القوى الفاعلة لأي تغيير يتجاوز الخارطة المتفق عليها (بعد) صراع دامٍ.

البيوضي قال في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: إن المشهد الدولي أكثر ارتباكًا وتداخلًا واندلاع المواجهات سيزيد من تعميق الأزمة، في ظل تحفز غير مسبوق للتدخل المباشر.

وأشار إلى أن الحل سيبقى صوت الناس فهو الفيصل لإعادة الأمور لنصابها والاحتكام لصناديق الإقتراع كخيار سلمي، متسائلًا: “هل سينتفض الليبيون وينتزعون حقوقهم ويستجيبون لدعوات التظاهر لإسقاط الأجسام السياسية الفاسدة”.