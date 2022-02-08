السعودية – بحث وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، مع يائيل ليمبرت، مساعدة وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى، القضايا الإقليمية وتعزيز الجهود الدبلوماسية لحل الأزمة اليمنية.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في تغريدة عبر “تويتر” إن “ليمبرت التقت اليوم بوزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير لمناقشة القضايا الإقليمية، بما في ذلك لبنان، والتعاون لتعزيز الجهود المتعددة الأطراف من أجل حل دبلوماسي سلمي للصراع في اليمن”.

وأعلنت الخارجية الأمريكية قبل أيام أن ليمبرت ستزور الأردن والمملكة العربية السعودية والكويت والبحرين في الفترة من 3 إلى 11 فبراير، حيث ستلتقي بكبار المسؤولين لمناقشة الأمن الإقليمي والقضايا الثنائية، كما ستلتقي بقادة المجتمع المدني.

المصدر: وزارة الخارجية الأمريكية