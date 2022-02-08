الخرطوم – وقعت الحكومة السودانية، وشركتا بتروناس الماليزية و(ongc) الهندية، امس على اتفاقية لنقل النفط الخام المنتج من جانب الشركتين العاملتين في جنوب السودان، إلى الموانئ السودانية على البحر الأحمر لغرض تصديرها.

وجاء في بيان صادر اليوم عن وزارة الطاقة والنفط السودانية، أن الاتفاقية الموقعة في الخرطوم تنص على نقل 13 ألف برميل يوميا قابلة للزيادة، من النفط المستخرج من حقل “سارجاس” في جنوب السودان.

وستحصل الحكومة السودانية على مبلغ 13 دولارا، مقابل نقل كل برميل من النفط الخام المنتج من الحقل الذي كان متوقفا، واستأنف الإنتاج في يوليو/تموز الماضي.

ولا تملك دولة جنوب السودان، أية قنوات مباشرة لتصدير نفطها، لعدم امتلاكها أية موانئ، ما دفعها لتوفير اتفاقيات عبور خلال السنوات الماضية، عبر الأراضي السودانية.

الأناضول