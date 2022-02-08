ليبيا – قال عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 علي السويح إنه قد يكون هناك صفقة بالفعل بين عقيلة صالح وخالد المشري، وقد تطيح بحكومة الدبيبة حال تمت حسب الاتفاق والتنسيق بينهما.

السويح اعتبر في تصريح لموقع “عربي 21” أن المجتمع الدولي لا يريد الوقوف ضد أي اتفاق قد يحدث بين مجلس الدولة ومجلس النواب.

وأوضح أنه “رغم ما ينشر حول توافقات وصفقات، إلا أنه حتى الآن لم يتم تضمين الاتفاق الأخير بين البرلمان ومجلس الدولة بخصوص التعديلات الدستورية المطلوبة لذلك، وهو ما عبر عنه أغلب أعضاء مجلس الدولة وأكدوه”، بحسب قوله.