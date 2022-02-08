ليبيا – قال السفير السابق حسن الصغير إنه قد غابت عن برامج المرشحين موقفهم من الوجود الأجنبي ورؤيتهم لإخراجهم وآلياتهم في ذلك.

الصغير أشار في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” إلى أنه قد غابت عن برامج المرشحين موقفهم من الجيش وكيفية تعاطيهم مع هذا الملف.

وتابع: “القول بأن هذا الملف هو ملف يختص به المجلس الرئاسي ولجنة 5+5 هو هروب للأمام ورأينا جليًا خلال عمل حكومة الدبيبة بأن الحكومة معنية مباشرة بهذا الملف تمويلًا وتمثيلًا”.

كما أضاف: “لم يتحدث المرشحون عن دور نواب رئيس الحكومة وهل سيظل وضعهم كما هو الآن مجرد واجهات لأقاليم، أم أن المشاركة تتطلب أن يكونوا نواب بإختصاصات واضحة وشراكة فاعلة؟ وهل سيترك البرلمان هذا الأمر للإرادة المحضة والمزاج لرئيس الحكومة المقبل أم أنه سيفرض هيكلية حكومية يكون فيها لنواب الرئيس عن برقة وفزان اختصاصات مشاركة حقيقية بل وحتى فيتوا فيما يخص القرارات والمسؤوليات التي تتعلق بمناطقهم وشؤونها؟”.