ليبيا – التقى رئيس مجلس الدولة الاستشاري خالد المشري القيادي في حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الاخوان المسلمين أمس الإثنين، وزير الخارجية التركي “تشاووش أوغلو”، في مدينة إسطنبول.

الطرفان ناقشا وفقًا للمكتب الاعلامي التابع لمجلس الدولة خلال اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها على جميع الاصعدة، بما يخدم مصالح الشعب الليبي والتركي.

وأكد الطرفان حرصهما على ضرورة إجراء الانتخابات بليبيا في أقرب وقت ممكن وذلك على أسس قانونية ودستورية سليمة.

كما اطمأن المشري على صحة رئيس الجمهورية التركي “رجب طيب أردوغان” وحرمه ووزير الدفاع، بعد إصابتهم بفيروس كورونا، حيث أكد وزير الخارجية أنهم بصحة جيدة.