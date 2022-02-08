ليبيا – استقبل رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي اليوم الثلاثاء سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا خوسيه ساباديل.

ساباديل أطلع المنفي على أجندة أعمال القمة الإفريقية الأوروبية القادمة ببروكسل، كما استعرض اللقاء الملفات المشتركة الليبية – الأوروبية.

من جانبه، أكد رئيس المجلس الرئاسي، لسفير الاتحاد الأوروبي، أن المجلس الرئاسي يقف على مسافة واحدة من جميع الأطراف والمؤسسات، ويضع في أولوياته إنجاز مشروع المصالحة الوطنية.

وأضاف: “إن المشكلة القائمة الآن هي قانونية ودستورية، ويجب معالجتها في أقرب الآجال، وإن المجلس الرئاسي يسعي لأن تكون الانتخابات هي المخرج والحل، وأن تكون في أقرب وقت”.

وشدد على أهمية المحافظة على الزخم الشعبي، للذهاب للانتخابات البرلمانية والرئاسية، بحسب مسار برلين، وإتفاق جنيف، كاشفًا استمرار المجلس الرئاسي في وضع إطار عام وعملي، من أجل إخراج المرتزقة من كل ليبيا، مشيرًا إلى تعامل المجلس في ملف إخراج المرتزقة مع بعض الدول كشركاء، ويرفض أي تدخل أجنبي أي كان نوعه.

وعن ملف الهجرة، اعتبر المنفي أنه ملف مشترك، وهو ليس ملف محلي فقط، فليبيا هي بوابة إفريقيا للأوروبيين، وهي بوابة أوروبا للأفارقة.