بيروت – أعلن وزير الزراعة اللبناني عباس الحاج حسن، امس أن سوريا سترفع كمية استيراد الموز من 250 طنا إلى 500 لكل مستورد، بكمية إجمالية تصل الى 50 ألف طن من الموز اللبناني خلال عام 2022.

وقال بيان للمكتب الاعلامي للوزير اللبناني أنه التقى وزير الزراعة في النظام السوري محمد حسان قطنا، على هامش مؤتمر منظمة الأغذية والزراعة الإقليمي للشرق الأدنى المنعقد في بغداد.

وقال الحاج حسن، في البيان، إن قطنا أبلغه موافقة حكومة النظام السوري على رفع كمية استيراد الموز من 250 طنا إلى 500 لكل مستورد وبكمية إجمالية تصل الى 50 ألف طن من الموز اللبناني”.

واضاف ان حكومة النظام السوري وافقت أيضا على خفض السعر الاسترشادي (أي كل إرسالية مصدرة إلى سوريا) من 850 دولار إلى 500 دولار.

وقال البيان إن الوزير اللبناني “أعرب عن أمله في أن يكون التعاون السوري اللبناني الزراعي أرضية للتعاون العربي العربي، لما فيه مصالح الشعب الشقيق”.

وفرضت الأزمة الاقتصادية التي يعيشها لبنان منذ عام 2019 توجهاً أكبر نحو الزراعة، بدافع أساسي يرتبط بالأمن الغذائي الذي بات مهدداً مع انهيار قيمة العملة المحلية، وتراجع القدرة الشرائية لدى المواطنين، وارتفاع كلفة الاستيراد، ما ساهم في اتساع المساحات المزروعة بشكل لافت.

ومنذ عامين، يعاني لبنان أزمة اقتصادية غير مسبوقة أدت إلى انهيار قياسي في قيمة العملة المحلية مقابل الدولار، فضلا عن شح في الوقود والأدوية، وانهيار القدرة الشرائية لمواطنيه.

الأناضول