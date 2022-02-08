إسرائيل – طالبت النيابة العامة الاسرائيلية، اليوم الثلاثاء، بحكم إضافي يضاف إلى الحكم الأصلي، بحق الأسرى الفلسطينيين الستة الذين فروا من سجن جلبوع وجرى اعتقالهم مجددا فيما بعد.

وبعد حوالي شهرين من تقديم لائحة الاتهام ضد الاسرى الستة، طالبت النيابة بـ7 سنوات سجن على كل أسير فر من سجن”جلبوع”.

يذكر أن هيئة شؤون الأسرى والمحررين، أعلنت أن النيابة الإسرائيلية، قدمت لـ”محكمة صلح الناصرة” لائحة اتهام مفصلة ضد الأسرى الستة المعاد اعتقالهم، وخمسة أسرى آخرين.

وأوضحت الهيئة أن لائحة الاتهام تضمنت 20 بندا، حيث تم توجيه تهمة الهروب للأسرى الستة: محمود عارضة، ومحمد عارضة، وأيهم كممجي، ومناضل نفيعات، وزكريا زبيدي، وتوجيه تهمة التستر والمساعدة على الهروب للأسرى الخمسة التالية أسماؤهم: محمود أبو اشرين، وقصي مرعي، وعلي أبو بكر، ومحمود أبو بكر، وإياد جرادات.

ومن الجدير ذكره أن الجيش الإسرائيلي كان قد أعاد اعتقال الأسير زكريا الزبيدي، إلى جانب الأسير محمد العارضة، قرب قرية أم الغنم في منطقة الجليل الأسفل بتاريخ 11 سبتمبر الماضي، وكذلك أعاد اعتقال الأسيرين يعقوب قادري ومحمود العارضة بتاريخ 10 سبتمبر في الناصرة، وأعاد اعتقال الأسيرين كممجي ونفيعات بتاريخ 19 سبتمبر بشرق مدينة جنين، وذلك بعد تمكن هؤلاء الأسرى من الهروب عبر نفق تم حفره أسفل سجن “جلبوع” الإسرائيلي.

المصدر: RT+ وسائل إعلام فلسطينية