ليبيا – قال عضو لجنة الشؤون السياسية بالمجلس الاستشاري محمد الهادي إن عقيلة صالح يحاول إرضاء الجميع لأجل تمرير مشروعه الذي يعتقد أن وراءه دولة مصر بالدرجة الأولى، بحسب قوله.

الهادي أشار في تصريح لموقع “عربي 21” القطري إلى أنه إذا مر هذا المشروع ونجح في تنصيب باشاآغا رئيسًا للحكومة، فالانتخابات لن تجرى في الوقت القريب، ولربما يتطلب الأمر سنوات لإجرائها؛ كون باشاآغا يجهز نفسه للبقاء لفترة أطول، وعقيلة كذلك.

وأوضح أنه حتى الآن لم يفصح المشري عن أي اتفاق أو حتى صفقة بينه وبين عقيلة، وهناك مشكلة لدى الأخير في قبول المشري كشريك أو حتى كطرف سياسي، بل يحاول إقصاءه وإخراجه من المشهد.

كما تابع: “وإن كانت هناك مكاسب للمشري فهي ليست الآن، فالوقت ما زال مبكرًا حتى تنجلي الصورة بشكلها الواضح، أما المجتمع الدولي، فهو منقسم حول هذه الإجراءات، ومنشغل في قضايا أخرى”.