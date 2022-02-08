إنجلترا – تحولت شركة بريتش بتروليوم إلى الربحية خلال 2021، بعد خسارة حادة تكبدتها في 2020، بفعل تراجع كبير في أسعار النفط حينها، مع تفشي جائحة كورونا وانخفاض الطلب على المشتقات.

وقالت الشركة في بيان، الثلاثاء، إن صافي أرباحها خلال العام الماضي، بلغ 12.8 مليار دولار، مقارنة بخسارة قيمتها 5.69 مليارات دولار خلال 2020.

وأرباح بريتش بتروليوم “بي بي” في 2021، تعتبر الأعلى منذ 8 سنوات.

وجاء عودة الشركة لتحقيق أرباح قوية خلال العام الماضي، بفعل ارتفاع أسعار النفط الخام، والغاز الطبيعي، الذي وصل إلى أعلى مستوياته خلال 2021.

ونقل البيان عن الرئيس التنفيذي لـ”بي بي” برنارد لوني، قوله، إن الشركة حققت “تقدما قويا في التحول إلى شركة طاقة متكاملة، تعمل في مصادر الطاقة التقليدية والمتجددة.. لدينا الآن 5 غيغاوات في مشروعات الرياح”.

ومع تحقيق الشركة أرباحا في 2021، أعلنت خفض صافي ديونها المتراكمة إلى 30.6 مليار دولار بنهاية العام الماضي، مقارنة بـ 38.9 مليارا في 2020.

الأناضول