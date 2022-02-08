ليبيا – وجه رئيس حكومة تصريف الأعمال عبد الحميد الدبيبة كلمة إلى الشعب الليبي بوصفه صاحب الشرعية الحقيقية التي لا يعلو عليها أي شرعية أخرى نظيرة.

الدبيبة أوضح في الكلمة التي تابعتها صحيفة المرصد أنها تأتي خلال الوقت الحالي الهام من مسيرة الوطن ومن القلب إلى القلب للشعب الليبي الوحيد الذي سيتضرر من عودة الفوضى والانقسام فيما سيستفيد من إحلال الاستقرار والبناء مشيرا إلى أنه يتحدث مع الليبيين بوصفه واحدا منهم.

وأضاف الدبيبة أنه يحمد الله على قراره بالابتعاد عن الحروب والصراعات خلال السنوات الماضية مؤكدا استشعاره لمعاناة الشعب الليبي وقلقه وما يشعر به الآن من خوف على مستقبل البلاد والعباد مبديا خشيته على الليبيين مما تسعى إليه الطبقة السياسية المهيمنة على ليبيا طيلة السنوات الماضية.

وأعرب الدبيبة عن مخاوفه من قيام هذه الطبقة بجر ليبيا وشعبها مرة أخرى لمربع الانقسام والفوضى مبينا أن هؤلاء يحاولون اليوم من دون خجل التمديد لأنفسهم لفترات أطول من دون أن يبالوا بوجود شعب أصيل وطيب أمامهم له كرامته ونخوته التي جعلته يسأم من استمرار على كراسيهم كل هذه السنوات.

وتابع الدبيبة بالقول إن الشعب الليبي سيقول كلمته لهؤلاء لا محالة وهي:”لا للتمديد ونعم للانتخابات” مضيفا بأن أخبار الحرب والاقتتال والفوضى قد اختفت من البلاد وهو ما يوجب الحمد وتحولت الأحاديث عوضا عنها حول المشروعات والتنمية والتطوير وتحسين الخدمات وهوم ما يمثل رسالة حكومته باختصار.

وأضاف الدبيبة إن هذا كله حق للشعب الليبي على الحكومة التي لن يتحدث عما حققته خلال الفترة الوجيزة من عمرها لأن الليبيين هم من يشهد على ذلك ويعلم الحقيقة مبينا إن أهل البلاد هم فقط من يهمونه وليس الطبقة السياسية المهمينة على المشهد الحالي التي لا تهمه أبدا.

وأشار الدبيبة إلى أن هذه الطبقة لا تعرف سوى التشويش والتزوير والتمديد لنفسها على حساب الشعب الليبي الطيب متسائلا عن مدى تقبل الأخير لاستمرار هؤلاء لسنوات متواصلة وإصدارهم القرارات باسم مجلس النواب من دون وجود نصاب قانوني أو لوائح تنفيذية.

وتحدى الدبيبة مجلس النواب للموافقة على إعادة افتتاح المحكمة الدستورية التي أقفلها للاستمرار في إصدار القرارات من دون رقيب أو حسيب متهما قلة من الأعضاء بسحب الثقة من حكومته عبر التزوير داعيا إياهم بشكل ينم على التحدي لعرض التصويت في تلك الجلسة للجمهور.

وبين الدبيبة إن مجلس النواب ساع لإنشاء سلطة موازية عبر التحالف من أجل الحكم والمال بعد أن قام بادعاء الخصومة على الشاشات ودفع أبناء الشعب الليبي إلى الحروب من قبل كل الأطراف لا لشيء سوى مغانم السلطة والأموال مبينا إن بعضهم اتهم في الحرب الآخر بالارتباط بحكم الإخوان أو العسكر والطغيان.

وأضاف الدبيبة إن العسكر والإخوان يعملون اليوم بقلب رجل واحد لاقتسام السلطة وتعطيل الانتخابات والتمديد لأنفسهم بعد أن سمعوا صوت الشعب الليبي الذي قرر المضي للأمام بهدف استعادة شرعيته لاختيار من يخدمه وليس من يستغله ممن قاموا بسرقة حلم مليونين ونصف المليون مواطن ناخب.

وتابع الدبيبة إن هذه السرقة تمت من دون أن يكلف من قام بها نفسه للإعلان عن الأسباب للناس واكتفى بالصمت ما يحتم على الجميع عدم السكوت عن ذلك مشيرا إلى أن عملية إيقاف الانتخابات أتت من قبل من تأكدوا أن الشعب الليبي ليس معهم وسيخسرونها بعد أن أبطل القضاة مؤامراتهم.

وأوضح الدبيبة إن هذه المؤامرات تمثلت في تفصيل قوانين خاصة تمكن هؤلاء وحدهم دون غيرهم من الوصول إلى السلطة معلنها صراحة أنه لن يسمح بمراحل انتقالية جديدة وعدم التراجع عن دوره في حكومته التي تعهد أمام الشعب الليبي برئاستها حتى تحقيق الانتخابات وهي ستستمر بعملها.

وشدد الدبيبة على استمرار حكومته إلى حين التسليم لسلط منتخبة وعدم السماح بعودة الطبقة السياسية المهيمنة منذ سنوات للاستفراد بالمشهد والعبث بالبلاد ومستقبل أبنائها مرة أخرى مؤكدا لكل من طالبه من المرشحين للرئاسة من الثوى المؤثرة سياسيا وعسكريا أنه مستعد لمراجعة قراره بالترشح.

وأضاف الدبيبة إن هذا سيكون في حال مثل الأمر ما هو صالح الشعب الليبي وليبيا وفي حال تعهد هؤلاء في اتخاذ ذات القرار محذرا الليبيين من باعة الأوهام ممن يبحثون عن خداعهم عبر خارطة الطريق الجديدة ومن خلال التدليس على الناس ومحاولة التمديد لأنفسم لعام ونصف العام أو عامين.

وتابع الدبيبة إن هؤلاء ساعون لتمديد من دون سقف زمني في وقت شرع فيه في عقد مشاورات واسعة لتقديم خطة عمل محددة ودقيقة لا لبس فيها لتنفيذ الانتخابات والاستحقاق الدستوري تنطلق في يونيو المقبل وهو التاريخ الممنوح للسلطة التنفيذية بحسب الاتفاق السياسي الصادر في جنيف المعتمد دوليا.

ووصف الدبيبة إقرار القاعدة الدستورية من قبل الشعب الليبي ببداية الطريق لتأسيس مرحلة شرعية حقيقية كاملة من الليبيين من رأس الهرم حتى قاعدته وإن تعذر ذلك على مفوضية الانتخابات القيام بذلك سيبقى خيار الاتجاه الاستفتاء الإلكتروني المعمول به في عدة دول قائما بقوة.

ودعا الدبيبة الشعب الليبي لإسماع الطبقة السياسية المهيمنة والعالم كله هذا الرأي للتمكن من القيام بالخطوات المصيرية ليكون الصوت واضحا بجميع الميادين والساحات بعد أن سأمت الجماهير التمديد وراء التمديد والمراحل الانتقالية وأثبتت أنها مع الاستقرار وعودة الحياة ودولة أساسها متين وبنائها سليم عبر الانتخابات.