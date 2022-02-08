ليبيا – أكد المتحدث باسم مجلس النواب الليبي عبد الله بليحق أنّ هناك توافقًا حصل مع مجلس الدولة من أجل المضيّ قدمًا في الوصول إلى الاستحقاق الانتخابي الذي رُسِم في مسارات عدّة.

بليحق وفي تصريحات خاصة لتلفزيون “العربي” القطري، أشار إلى أنّ فترة الـ14 شهرًا التي أقِرّت في مسار خارطة الطريق، تعبّر عن موعد أقصى، موضحًا أنّه بالإمكان إجراء الانتخابات قبل انقضاء هذه الفترة.

ولفت إلى أنّ مجلس النواب استمع أمس الإثنين إلى المرشحَين لتقلّد منصب رئيس الوزراء مع تعهّدهما بعدم الترشح إلى الانتخابات المقبلة، حتى لا يحصل سيناريو رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة الذي سخّر إمكانيات الحكومة من أجل ترشحه للانتخابات.

بليحق شدد على أنّ هذا التوافق هو الأول الذي يحصل بين مجلس النواب ومجلس الدولة، معربًا عن تمنيه أن يكلَّل بالنجاح، مشيرًا إلى أنّ أبرز ما كان يطالب به مجلس الدولة هو مسألة الاستفتاء على مسودة الدستور، واليوم نحن نسير في هذا المسار، على حد قوله.