تراجع أسعار النفط إثر أنباء إيجابية عن الاتفاق النووي الإيراني

تراجع أسعار النفط إثر أنباء إيجابية عن الاتفاق النووي الإيراني

فيينا – تراجعت أسعار النفط الخام في التعاملات الصباحية، الثلاثاء، على وقع أنباء إيجابية بشأن الاتفاق النووي مع إيران، الذي يستأنف خلال وقت لاحق اليوم.

والاثنين، أعلن الاتحاد الأوروبي أن المفاوضات بشأن إحياء الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015 ستستأنف الثلاثاء في العاصمة النمساوية فيينا.

وفي يناير/ كانون الثاني الماضي، ألمح مسؤولون رفيعو المستوى في الاتحاد الأوروبي، منهم منسق سياسته الخارجية جوزيف بوريل، إلى أن الأطراف “على وشك التوصل إلى اتفاق”.

ويعني توصل الأطراف إلى اتفاق، أن النفط الإيراني سيستأنف الضخ إلى الأسواق العالمية؛ إذ تنتج طهران في الظروف الطبيعية 3.85 ملايين برميل يوميا.

وبحلول الساعة (09:00 ت.غ)، تراجعت أسعار العقود الآجلة للخام القياسي العالمي مزيج برنت تسليم أبريل/ نيسان، بنسبة 0.73 بالمئة أو 68 سنتا، إلى 91.95 دولارا للبرميل.

كما تراجعت أسعار العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط، تسليم مارس/ آذار، بنسبة 0.71 بالمئة أو 64 سنتا، إلى 90.67 دولارا للبرميل.

الأناضول