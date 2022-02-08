الصين – تراجع إجمالي احتياطات النقد الأجنبي للصين، بمقدار 28.5 مليار دولار أو بنسبة 0.88 بالمئة، خلال يناير/كانون ثاني الماضي، على أساس شهري.

وقالت الهيئة الوطنية للنقد الأجنبي، الثلاثاء، إن احتياطيات النقد الأجنبي تراجعت إلى 3.2216 تريليونات دولار، مدفوعة بهبوط أسعار الأصول المالية العالمية، وسط ارتفاع الدولار الأمريكي.

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة “شينخوا” عن وانغ تشون ينغ، نائب رئيس الهيئة الوطنية للنقد الأجنبي، قوله إن “سوق النقد الأجنبي حافظت على استقرارها، مع بقاء العرض والطلب المحليين على النقد الأجنبي متوازنين”.

ولم تتأثر احتياطات النقد الأجنبي للصين، سلبا، حتى مع ظهور جائحة كورونا على أراضيها نهاية 2019 ومطلع 2020، مع امتلاكها أكبر أصول أجنبية على مستوى العالم.

ومن إجمالي الأصول الاحتياطية للصين، استثمارات في أدوات الدين الأمريكية (السندات والأذونات)، بأكثر من تريليون دولار، بحسب بيانات وزارة الخزانة الأمريكية.

الأناضول