تركيا – صدرت منطقة شرقي البحر الأسود في تركيا مواد بناء إلى 51 دولة، على رأسها جورجيا وأذربيجان وروسيا خلال عام 2021.

وأظهرت بيانات اتحاد مصدري شرقي البحر الأسود، أن المنطقة صدرت العام الماضي 180 ألفا و994 طنا من مواد البناء، بلغت إيراداتها 43 مليونا و14 ألفا و793 دولارا.

وأشارت إلى أن صادرات المنطقة من مواد البناء العام الماضي ارتفعت 11 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من 2020، التي سجلت فيه 179 ألفا و54 طنا.

وتصدرت جورجيا قائمة البلدان الأكثر استيرادا لمواد البناء التركية بشرائها 174 ألفا و719 طنا، تلتها أذربيجان ثم روسيا.

وفي تصريحات للأناضول، ذكر نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد أحمد حمدي غوردوغان، أن 88 بالمئة من صادرات مواد البناء لولايات طرابزون وريزا وأرتفين وغومشهانة ذهبت إلى جورجيا.

وقال: “كما تم تصدير مواد بناء لدول مثل ألمانيا وبلجيكا وفرنسا وبولندا”.

الأناضول