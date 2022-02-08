ليبيا – كشف تقرير إخباري نشرته صحيفة “ديلي نيوز إيجيبت” المصرية الناطقة بالإنجليزية عن مساع لإنشاء محطات تحلية للمياه في ليبيا خلال الفترة المقبلة.

التقرير المقتضب الذي تابعته وترجمته صحيفة المرصد نقل عن كريم مدور العضو المنتدب لمجموعة شركات “ماتيتو” قوله إلى أن تحالف المجموعة مع شركات “أوراسكوم” يعملان على الاستفادة من فرص لإنشاء هذه المحطات بكلف تقدر بعشرات الملايين من الدولارات.

وأضاف التقرير إن هذه المحطات ستوفر خدمات المياه النظيفة والصرف الصحي في جميع المناطق وتعزز الأمن المائي.

ترجمة المرصد – خاص