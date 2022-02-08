لبنان – شدد رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري على ضرورة دعوة سوريا إلى المشاركة في اجتماع اتحاد البرلمانات العربية.

واستقبل بري في عين التينة الأمين القطري لـ”حزب البعث العربي الاشتراكي في لبنان” علي حجازي، وعرض معه الأوضاع العامة وآخر المستجدات السياسية.

وقال حجازي بعد اللقاء: “تداولنا في مواضيع الساعة، وشدد دولته على أهمية إجراء الانتخابات النيابية في موعدها المحدد من دون أي تأخير”.

وأضاف: “تباحثنا في مجموعة من القضايا المشتركة منها ما له علاقة بالانتخابات النيابية”.

وتابع أن بري “أكد أن هناك ضرورة للعمل الجاد نحو معالجة القضايا الاجتماعية والاقتصادية، كما جدد موقفه حول ضرورة دعوة سوريا إلى اجتماع اتحاد البرلمانات العربية وهو لديه موقف واضح في هذا الإطار”.

المصدر: “الوكالة الوطنية للإعلام”