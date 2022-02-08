إنجلترا – أعلن نادي أستون فيلا الإنجليزي في بيان رسمي اليوم الثلاثاء، انتقال لاعبه المصري محمود حسن تريزيغيه، إلى فريق باشاك شهير التركي على سبيل الإعارة.

وقال النادي الإنجليزي في بيانه: “لاعبنا تريزيغيه انتقل لصفوف باشاك شهير التركي على سبيل الإعارة لنهاية الموسم”.

وأضاف البيان: “بالتوفيق، ونتطلع لرؤيتك من جديد بعد نهاية الموسم”.

وقال ستيفين جيرارد مدرب أستون فيلا إن إعارة تريزيغيه تهدف إلى ضمان لعبه أساسيا حتى يستعيد مستواه بعد الإصابة.

وتعرض تريزيغيه للإصابة بقطع في الرباط الصليبي في الموسم الماضي أثناء مباراة فريقه مع ليفربول في “البريميرليغ”.

والدوري التركي ليس غريبا على تريزيغيه حيث كان يلعب مع فريق قاسم باشا التركي قبل انضمامه لأستون فيلا صيف 2019.

ورحب نادي باشاك شهير بنجمه المصري الذي سيرتدي القميص رقم 27 في الدوري التركي.

المصدر: AVFCArabia/twitter