روسيا – اقترحت روسيا على الأمم المتحدة وضع قائمة بالمواد والسلع التي سيحظر فرض عقوبات على توريداتها.

وقال النائب الأول للمندوب الروسي لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي، امس الاثنين، إنه “من الضروري تطوير أدوات الإعفاءات من العقوبات للاعتبارات الإنسانية، والتي تنص عليها قرارات مجلس الأمن، بما في ذلك الإعفاءات للمنظمات الإنسانية على أساس دائم”.

وتابع: “يمكن التفكير في وضع قوائم للسلع… التي سيكون من المستحيل إدراجها على قائمة العقوبات مهما كانت الظروف”.

وأعاد بوليانسكي إلى الأذهان تجربة أوائل السنوات الـ 2000، حين جرت دراسة العواقب الإنسانية للعقوبات قبل فرضها.

المصدر: “نوفوستي”